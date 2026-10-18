Viedma avanza con la electricidad segura: qué barrios sumarán conexiones y cuántas familias serán beneficiadas

El PASE completó la regularización eléctrica de 330 hogares del barrio Esperanza y continuará con obras en otros sectores de Viedma. Foto ilustrativa.

La Municipalidad de Viedma avanzó con la regularización de las conexiones eléctricas de 330 familias del barrio Esperanza, en el marco del Programa de Acceso Seguro a la Electricidad (PASE). La iniciativa continuará con obras en El Progreso y tiene prevista una nueva etapa en el barrio Unión, con la que se busca beneficiar a un total de 605 hogares.

El intendente de Viedma, Marcos Castro, destacó la importancia de ampliar el programa para mejorar las condiciones de vida de los vecinos y prevenir accidentes vinculados con instalaciones eléctricas precarias.

«Garantizar el acceso seguro a la electricidad es mucho más que realizar una obra: es cuidar a las familias, prevenir accidentes y mejorar la vida cotidiana de nuestros vecinos», expresó el jefe comunal.

Qué barrios de Viedma serán alcanzados por el programa

La primera etapa del PASE ya finalizó en el barrio Esperanza, donde se regularizaron las conexiones de 330 familias. Los trabajos incluyeron la instalación de la red eléctrica formal, alumbrado público, pilares domiciliarios y conexiones seguras dentro de las viviendas.

En el barrio El Progreso, en tanto, comenzaron las obras para el tendido de la red. Una vez concluida esa instancia, se avanzará con la colocación de pilares y las instalaciones dentro de los hogares. Se estima que esta intervención alcanzará a otras 110 familias.

El plan también contempla la llegada al barrio Unión, donde está prevista la regularización del servicio eléctrico para otras 165 familias.

De esta manera, el programa proyecta alcanzar a 605 hogares de los tres barrios de Viedma. Según informó el municipio, las obras de infraestructura y las instalaciones contempladas se realizan sin costo para los vecinos, con financiamiento de la distribuidora Edersa.

Cómo funciona el programa PASE en Viedma

El Programa de Acceso Seguro a la Electricidad se desarrolla de manera articulada entre la Municipalidad de Viedma, el Gobierno de Río Negro y Edersa. Su objetivo es reemplazar conexiones informales por instalaciones eléctricas seguras y mejorar las condiciones de habitabilidad en los barrios populares.

El subsecretario de Promoción Social, Juan José Rosso, explicó que las conexiones precarias pueden provocar cortocircuitos, daños en electrodomésticos e incendios, con consecuencias para las personas y sus viviendas.

Por eso, además de las obras, el programa incluye acciones de concientización sobre el uso responsable y eficiente de la energía. Los equipos municipales y de la distribuidora brindan asesoramiento a las familias para mejorar sus instalaciones y evitar consumos innecesarios.

También se prevé un seguimiento personalizado durante 12 meses para monitorear el consumo de los hogares y detectar posibles aumentos inusuales en las facturas. Ante esas situaciones, los equipos podrán orientar a los vecinos para identificar las causas y buscar alternativas que permitan reducir los gastos.

Viedma busca ampliar el acceso a la electricidad segura

Castro sostuvo que la continuidad de las intervenciones forma parte del trabajo municipal para atender demandas históricas vinculadas con los servicios esenciales y la infraestructura urbana.

El jefe comunal remarcó que el acceso a conexiones seguras es una condición necesaria para mejorar la calidad de vida y acompañar el crecimiento de la ciudad.

Viedma es la segunda ciudad de Río Negro en implementar el PASE, después de Cipolletti. Con los trabajos en marcha en El Progreso y la planificación de las obras en Unión, el municipio busca extender el alcance de una política orientada a prevenir accidentes y garantizar un servicio eléctrico formal para más familias.