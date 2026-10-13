Viedma renovó el convenio con Provincia para evaluar las licencias médicas de sus empleados

El acuerdo fue firmado por el Intendente Marcos Castro y la Secretaria de la Función Pública, Tania Lastra. Foto: gentileza.

La Municipalidad de Viedma renovó el convenio con el Gobierno de Río Negro para continuar utilizando el Sistema Provincial de Juntas Médicas, un servicio destinado a la evaluación de licencias y la asistencia en medicina laboral para los trabajadores de la administración pública.

El acuerdo fue firmado por el intendente Marcos Castro y la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra. La continuidad del convenio permitirá al gobierno local acceder a evaluaciones médicas especializadas sin afrontar los costos de sostener una estructura propia para realizar esas tareas.

Desde el Municipio destacaron que la herramienta contribuye a agilizar los trámites administrativos y a unificar los criterios para evaluar las licencias laborales, especialmente en los casos que requieren un seguimiento prolongado o una posible readecuación de las tareas.

«Para la Municipalidad de Viedma es sumamente importante. Nos da calidad institucional y eso se debe a la voluntad política de Tania, del Gobernador y de toda la estructura provincial que nos acompaña permanentemente», expresó Castro, quien agradeció el trabajo conjunto con la Provincia.

Río Negro tiene 24 convenios vigentes para el uso de Juntas Médicas

El Sistema Provincial de Juntas Médicas depende de la Secretaría de la Función Pública y cuenta actualmente con 24 convenios vigentes: 14 con municipios y otros 10 con organismos provinciales.

El servicio está integrado por profesionales de distintas especialidades, entre ellos médicos laboralistas, generalistas y psiquiatras. Entre sus funciones se encuentran la evaluación de licencias por tratamientos prolongados y el análisis de solicitudes de readecuación laboral.

Para responder a los requerimientos de los organismos adheridos, el sistema dispone de cinco sedes regionales ubicadas en Viedma, Choele Choel, General Roca, Cipolletti y Bariloche.