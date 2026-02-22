Vivir en casas oficiales: un privilegio reservado a ministros y jueces de Río Negro

Varias de las casas oficiales asigandas a los ministros de Río negro están ubicadas en la calle Rivadavia, en Viedma. Foto: Pablo Leguizamon Fotos: Pablo Leguizamon

Legisladores provinciales, jueces del Superior Tribunal de Justicia y ministros del Gobierno de Río Negro, que no tienen domicilio en Viedma, no tienen que desvelarse por el alquiler de una vivienda o un departamento. Es un problema que no padecen.

Los ministros del Ejecutivo rionegrino que son oriundos de otras ciudades de la provincia tienen asignada una vivienda oficial en la capital rionegrina, lo que representa un ahorro importante. Así lo indicaron desde prensa de Gobierno.

Comunicaron que desde el cargo de director hasta el de secretario solo les reconoce 50 mil pesos en concepto de alquiler y aseguraron que ese valor no se ha modificado. “Los ministros no tienen límite, pero están todos viviendo en la vivienda oficial”, explicaron.

El mismo beneficio tienen los vocales del Superior Tribunal de Justicia rionegrino. La jueza oriunda de Bariloche, Cecilia Criado, y sus pares del Alto Valle, Ricardo Apcarian y Sergio Barotto tienen a su disposición una casa oficial para vivir.

Como no hay más viviendas oficiales asignadas al Poder Judicial, el Procurador General, Jorge Crespo debe alquilar.

Hasta el año pasado, el Poder Judicial pagaba hasta 1.330.336 pesos con 86 centavos como tope mensual, en concepto de alquiler. Este año ese monto se actualizó. Se fijó en 34 JUS, según la Disposición 238/2026 que dictó el administrador general del Poder Judicial, Leandro Luciano Sferco. 34 JUS equivale hoy a 2.465.340 pesos, porque la página web oficial del Colegio de Abogados de Bariloche informa que un JUS está en 72.510 pesos.

Asignación para alojamiento

En el caso de los legisladores provinciales que no tienen residencia en Viedma, la Legislatura les reconoce hasta 300 mil pesos mensuales para alojamiento en un hotel, informaron a Río Negro desde el Poder Legislativo. Aunque indicaron que el legislador tiene que solicitar ese beneficio.

“Hay convenios con dos hoteles de Viedma, que son el Austral y Nijar”, comentaron fuentes parlamentarias. “Vas al hotel y te quedás y después firmás un remito. Si vos te quedás en un departamento que se alquilan en alguna plataforma te dan la factura, la tenés que pagar y presentás esa factura para que te reembolsen lo que gastaste, pero con ese límite mensual” de 300 mil pesos, añadieron.

Desde la Legislatura aclararon que si el legislador o legisladora no usa esa asignación por alojamiento no lo cobra. Muy pocos no lo usan, comentaron fuentes parlamentarias.

Desde la Legislatura informaron que la remuneración mensual de los legisladores ronda, en promedio, los 4,5 millones de pesos. Recordaron que el sueldo se compone por antigüedad y título y hay otros ítems.

“Los legisladores no cobran viáticos cuando se mueven por la provincia porque ya está contemplado en el salario”, aseguraron.

En el caso del Poder Judicial, la historia del plus por alquiler tiene varios años de historia.

Casas de funcionarios.

Fotos: Pablo Leguizamon

Un beneficio para pocos

Hay que remontarse a la Resolución 729/13 del STJ que “dispuso reconocer a los señores Jueces del STJ un importe de hasta la suma de 11.000,00 pesos en concepto de reconocimiento del alquiler mensual correspondiente al uso de sus viviendas particulares”.

“Igual monto fue establecido mediante Resolución 03/14-PG de la Sra. Procuradora General, a los fines de efectuar el correspondiente reconocimiento a dicha funcionaria en tanto no se le asignare una vivienda oficial”, recordó Sferco en la Disposición que dictó el 10 de febrero último.

Señaló que en ambas resoluciones (de 2013 y 2014) se facultó a la Administración General a modificar el monto máximo en concepto de alquiler a reconocer cuando razones fundadas así lo aconsejen”.

Indicó que esos montos fueron actualizados en varias Disposiciones o Resoluciones posteriores. Justamente, la Disposición 418/25 actualizó dicho importe y lo estableció con un tope máximo de 1.330.336 pesos y 86 centavos.

“Que, atento al tiempo transcurrido desde la última actualización del monto máximo a reconocer por dicho concepto y teniendo en consideración lo informado por la Secretaría de Superintendencia de la Procuración General, mediante comunicación electrónica, resulta conveniente propiciar la adopción de un mecanismo de actualización basado en una variable que, además de fijar un nuevo importe, permita evitar la necesidad de ajustes permanentes conforme a los precios del mercado”, sostuvo el administrador del Poder Judicial.

“Que en virtud de ello, esta Administración General considera adecuado establecer como variable de actualización el valor del JUS, a fin de fijar un monto dinámico que se ajuste automáticamente al valor vigente de dicha unidad”, argumentó. Por eso, estableció “a partir del dictado de la presente (Disposición), como monto máximo a reconocer en concepto de alquiler mensual el equivalente a JUS 34, el cual se determinará en pesos conforme al valor vigente del JUS al momento de efectivizarse el reconocimiento”.

La Justicia tiene solo tres viviendas y el Procurador debe alquilar

El Poder Judicial utiliza tres casas, que pertenecen a la Provincia, pero que están asignadas y que se usan hace décadas para vocales del STJ.

Además de esas casas, al Procurador General, Jorge Crespo, desde este mes se le reconoce hasta un tope de 2.465.340 pesos.

Crespo dijo que alquila un departamento y que la diferencia del costo del alquiler la paga él.

Hoy esas tres casas las utilizan los vocales del STJ que no son de Viedma. Es el caso de Cecilia Criado, Sergio Barotto y Ricardo Apcarian.

Mientras que sus pares Liliana Piccinini y Sergio Ceci no tienen el beneficio del alquiler porque viven en sus viviendas propias en la capital rionegrina.

Desde el Poder Judicial afirmaron que el alquiler “es el único plus que se paga. Ninguno más”.

Explicaron que la normativa vigente dice que solo les corresponde a quienes al momento de ser designados tengan domicilio en el interior de la provincia y mientras dure su función.

El fiscal general Fabricio Brogna y el defensor general Ariel Alice tienen domicilio en la capital rionegrina, así que no tienen el ítem del alquiler.

Con el aumento acordado con el gremio judicial (Sitrajur) esta semana, los magistrados, funcionarios y empleados percibirán a partir del 1 de febrero del 2026 un incremento del 4%: 0,9% correspondiente al complemento de diciembre 2025, 0,9% de enero 2026 y 2,2% de febrero 2026.

Con ese incremento, los vocales del STJ y el procurador superan por lo menos los 10 millones de pesos de bolsillo, indicaron fuentes oficiales. De los cinco vocales, solo Criado y Ceci y el procurador pagan impuesto a las ganancias.

El caso de Sodero Nievas y lo que opinaba un exvocal del STJ

El exjuez del STJ Víctor Sodero Nievas vivió durante largos años en una de las casas asignadas al Poder Judicial. Pero tenía vivienda propia en Viedma. “Él vivió un montón de años en Viedma, pero su domicilio continuaba siendo en Sierra Grande”, recordaron fuentes oficiales.

Contaron que en su vivienda particular de Viedma, ubicada en plena Costanera, puso una Fundación. La describieron como una casa muy grande, con columnas enormes en la fachada, que impresionan, como el edificio donde funciona la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la Ciudad de Buenos Aires.

Sodero Nievas hasta hizo alguna remodelaciones a esa vivienda oficial donde vivió, recordaron algunas fuentes con buena memoria.

A mediados de diciembre de 2013, el entonces presidente del STJ de Río Negro, el barilochense Enrique Mansilla, consideró como “un privilegio” que se les reconozca en ese momento hasta 11 mil pesos para pagar el alquiler de una vivienda a los jueces del máximo tribunal de la provincia que no tienen residencia en Viedma. Era el caso de los vocales del STJ, Sergio Barotto y Ricardo Apcarian, que tenían que alquilar en ese momento porque dos viviendas oficiales asignadas al Poder Judicial no estaban en condiciones de habitabilidad. Mansilla tenía entonces una casa oficial.