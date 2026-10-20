«Zurdo ladrón»: Javier Milei apuntó contra Lula da Silva y puso en duda la transparencia electoral en Brasil

Javier Milei arremetió una vez más contra el presidente brasileño, Lula da Silva, cuestionando la transparencia del proceso electoral tras lanzar una fuerte acusación. El país vecino atraviesa la etapa final de la campaña de cara al balotaje del próximo domingo, donde se definirá si el oficialista logra la reelección o si Flavio Bolsonaro se impone en las urnas.

Javier Milei apuntó contra Lula Da Silva

El presidente argentino acusó a Luiz Inácio Lula da Silva de tener actitudes machistas y lo calificó de «zurdo ladrón». Lo hizo a través de su cuenta en X, al republicar un mensaje del usuario @GordoSuperavit (IRON) que cuestionaba las declaraciones del mandatario brasileño sobre las dificultades de las mujeres que trabajan seis días por semana.

«LOS PROGRES MACHIRULOS…«, escribió Javier Milei al compartir la publicación, y agregó: «Después andan acusando de misóginos a todos sus oponentes… Se les está cayendo la careta a estos delincuentes…». Incluso fue más lejos con una advertencia sobre los comicios en ese país: «Espero que su último truco de campaña sucia no incluya robarse la elección… zurdo ladrón. VLLC!».

LOS PROGRES MACHIRULOS… Después andan acusan de misóginos a todos sus oponentes… se les está cayendo la careta a estos delincuentes… Espero que su último truco de campaña sucia no incluya robarse la elección… zurdo ladrón. VLLC! — Javier Milei (@JMilei) October 20, 2026

El mensaje original llevaba como encabezado «LULA ACABA DE HACER GANAR A BOLSONARO» y citaba una frase atribuida al líder del PT: «La mujer no puede trabajar 6 días a la semana y descansar uno porque ese día tiene que limpiar la casa».

Dichos comentarios se produjeron durante el debate sobre la reducción de la jornada laboral en Brasil, donde el jefe de Estado brasileño defendió la necesidad de ampliar el descanso semanal, argumentando que las mujeres suelen dedicar su único día libre a las tareas domésticas. Sin embargo, la interpretación difundida en redes sociales desató la controversia que Milei aprovechó para embestir contra el progresismo y el gobierno del vecino país.