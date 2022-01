Por qué sacaron a Luis Ventura de «Intrusos»

El periodista de espectáculos Luis Ventura volvió este martes al ciclo «Intrusos», después de ocho años de haber sido despedido del mismo programa, de la mano de Flor de la V.

Su presencia reflotó la vieja controversia que había tenido en 2014 con Jorge Rial, creador del emblemático espacio televisivo, que habría llevado al conductor a sacar del ciclo a quien definía como su amigo.

Esa decisión, según explicó entonces el propio Rial, tenía que ver con un exabrupto que tuvo Ventura respecto de un episodio personal que se había vuelto un escándalo.

Es que el panelista salía de un romance extramatrimonial con la actriz Fabiana Liuzzi, quien lo expuso públicamente porque ella había decidido tener al bebé que esperaba fruto de ese vínculo.

En aquel entonces, Ventura tuvo la posibilidad de hacer un descargo respecto de aquella incómoda situación y declaró que le había pedido a Liuzzi «que abortara». Una discusión que todavía no había avanzado como en el presente.

«Reconozco que el día que habló del tema del aborto, que sé que lo que dijo no lo piensa, me pega en la línea de flotación porque tengo dos hijas adoptadas, y tengo dos hijas porque una mujer decidió no abortar. Pero no voy a hablar de la charla privada que tuvimos”, indicó Rial luego del episodio.

El ex conductor recordó, además, que “en el programa se había creado un clima tenso. Marcela Baños se fue, por ejemplo. Fue una decisión muy dolorosa”.

Tiempo después, Ventura dio su propia versión sobre su salida y señaló que estaba directamente vinculada a Diego Maradona.

«Diego me dijo cosas muy duras que Claudia Villafañe las sabe porque lo hablé con ella por teléfono, a propósito de otro enfrentamiento. Yo no sé si mi salida de Intrusos no tuvo que ver con este tema«, se despachó al aire de otro ciclo de la tarde de América.

Sin embargo, el también conductor y presidente de APTRA retomó hoy su tarea al frente del histórico programa en compañía de, entre otros, Marcela Tauro y Augusto Tartúfoli.