“Universal Love”: clásicos reversionados para honrar parejas LGBT

Kesha, quien tiene una gran base de seguidores gay y ha apoyado por años la igualdad de derechos para la comunidad LGBT, cierra el álbum con “I Need a Woman to Love Me” (Necesito a una mujer que me ame), un giro al tema de Janis Joplin “I Need a Man to Love Me” (Necesito a un hombre que me ame). Gibbard, en tanto, grabó el éxito de los 60 de los Beatles “And I Love Her” (Y yo la amo) como “And I Love Him” (Y yo lo amo).

“Universal Love”, disponible en plataformas de streaming como Spotify y Apple Music, fue producido por MGM Resorts y es distribuido a través de Legacy Recordings de Sony Music.

La jefa de diversidad y directora de responsabilidad social empresaria de MGM Resorts, Phyllis James, sostuvo que con esta clase de proyectos será “algo natural y común ver al mundo a través de los ojos de gente distinta a nosotros”.

La cantante ganadora del Grammy St. Vincent transformó “Then He Kissed Me” (Entonces él me besó) de The Crystals en “Then She Kissed Me” (Entonces ella me besó), Okereke convirtió “My Girl” (Mi chica) de The Temptations en “My Guy” (Mi chico), y June interpretó el clásico de los años 30 “Mad About the Boy” (Loca por el chico) como “Mad About the Girl” (Loca por la chica).