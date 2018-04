Marty Friedman, la mejor guitarra de Megadeth, suena hoy en Neuquén

Hoy martes llega a Neuquén el guitarrista Marty Friedman y su explosiva banda de músicos japoneses. Quien fuera el mejor socio creativo de Dave Mustaine en Megadeth viene a presentar su más reciente disco, “Wall of Sound”, en el marco de un tour que lo mantiene girando por Argentina. Será en el escenario del Cine Teatro Español, a las 21, previo teloneo del gran bajista roquense Gustavo Giannini, quien presentará su propio disco “Nunca confíes en un guitarrista” (no sabemos si Friedman sabe esto)

Friedman es un virtuoso. Toca como pocos y, como pocos en el ámbito del heavy metal, posee una curiosidad que rompe los límites de los géneros. Tanto que, consolidado como el mejor guitarrista de Megadeth hasta ese momento, en 1999 decidió abandonar la banda y Occidente: se fue a vivir a Japón embelesado por su cultura. Desde entonces, protagonizó los más diversos proyectos musicales, participó y de programas de radio y televisión y grabó buena parte de se carrera como guitarrista. En definitiva, se convirtió en una celebridad nacional.

También podés leer Marty Friedman con “Río Negro”: de Megadeth a la tierra del sol naciente

En un reciente diálogo vía correo electrónico con “Río Negro”, Friedman nos contaba acerca de su disco “Wall of Sound” y de qué tan influido estuvo por Astor Piazzolla durante su composición: “Es como ‘Inferno’ (su anterior disco) pero con esteroides. Lo grabé poco después de mi viaje a Argentina (en 2015), y creo que se puede sentir cómo me inspiraron mis experiencias tocando la música de Piazzolla con Pipi Piazzolla y Escalandrum en Argentina. Esa es una experiencia única, ¿cómo puedes no sentirte inspirado por eso?”.

Vale la pena ir a escuchar a Marty Friedman, pero también a su banda. Sobre todo a la fascinante bajista Kiyoshi Manii. Completan el cuarteto Charge en batería y Jordan en la otra guitarra.