“Huemul, la sombra de una especie” llega a la pantalla de la Televisión Pública

En diálogo con “Río Negro”, Diego Canut revela que “‘Huemul, la sombra de una especie’ fue un gran desafío ya que acá no estamos muy acostumbrados a filmar naturaleza y siempre estamos acostumbrados a ver por tv nuestros paramos indómitos y salvajes, casi de ciencia ficción, por las grandes cadenas de tevé y cinematográficas internacionales. Frente a eso, decidí que quería hacer una película de vida silvestre gracias a que conozco hace mucho tiempo el estado del huemul como ciervo endémico de nuestras cordilleras, creyendo hasta ese momento que nuestro ciervo hermoso y ostentoso era el colorado, introducido en nuestra Patagonia por vaya a saber quién, en la década del 50 y que hoy es uno de los problemas que se enfrenta el Huemul”.

“Decidimos que lo mejor era contar y exponer todos los datos duros de la ciencia y la biología a través de una relación de amor”,

resume Diego Canut, sobre el modo en que fue contada la historia de los huemules.

Sobre la estructura del filme, dice Canut: “El documental pasó por mil guiones y por mil títulos, pero sabía que debía estar narrada en primera persona para romper con la estructura clásica del cine documental de vida silvestre narradas en tercera persona, un poco distante entre personajes, situación y comunicación”.

Cómo hacer para que alguien vea una película de 64 minutos acerca de un ciervo que no vio ni verá nunca y que solo come pasto durante los 17 años de su vida era el desafío que tenía Canut y lo resolvió con una historia de amor: “Ahí decidimos que lo mejor era contar y exponer todos los datos duros de la ciencia y la biología a través de una relación de amor: Nehuen el ciervo más fuerte de la especie, a través de un acercamiento amoroso con Sayen su hembra, deberán pasar muchos problemas que el humano le deja en su camino por procrear la vida, sumándoseles las inclemencias del tiempo que, como en invierno, puede ser que no lleguen al final de la película... El resultado es una combinación de documental desde el tratamiento de la imagen, pero ficcionado desde el guión”.