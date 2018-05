P- ¿Cómo llegás al teatro?

R- Comencé en 1991 porque era muy tímida, me costaba hablar en público y creía que hacer teatro me daría herramientas para superar esa situación, esa vergüenza. Empecé entonces un taller para adolescentes que dictaba mi tía Olga Corral en Casa de la Cultura de Roca. Y aquello que comenzó como un juego se fue poniendo serio... tanto que nunca más me alejé de las tablas.

P- Te relaciono más con la comedia/tragicomedia. ¿Es así?

R- Claramente, el humor es mi fuerte. Es donde más cómoda me siento. Me sale fácil. Aunque considero que no es nada fácil hacer reír. Pero no siempre fue así. Comencé haciendo también piezas clásicas –como “Medea”– y personajes más dramáticos. En el 2004 estrenamos “La Moribunda” de Alejandro Urdapilleta y Humberto Tortonese (la que nos valió como grupo ganar el selectivo provincial de teatro rionegrino de ese año), y haciendo esa obra sentí que encontraba un camino dentro de la actuación que luego crecería de la mano del grupo “Producciones Papa Puré”: la comedia absurda.

P- El humor te sale fácil, ¿te preocupa que te encasillen?

R- No, verdaderamente. Soy consciente de que se me identifica con el humor, pero no me preocupa. Puedo salir y demostrar que no soy sólo un chiste bonito (risas), que puedo hacer obras y personajes dramáticos tan bien como hago humor.

P- ¿Tenés algún referente?

R- Dentro del género stand up me gusta mucho Natalia Carulias. Me identifico mucho con lo que dice en sus monólogos. En la zona soy la única mujer standapera, por lo que no tengo referentes aquí.

En cuanto al teatro, Silvana Feliziani es una referente para mí. Una gran actriz, visceral como pocas que conozco, orgánica, talentosa realmente. Docente, directora, dramaturga, ¡actriz y amiga! Y, sin dudas, mi norte es Olga, mi tía, mi maestra, la primera actriz que vi en mi vida al ir al teatro por primera vez.

P- ¿Te preocupa que se acoten los elencos o las posibilidades en la región?

R- Para nada, hay un resurgir permanente de actrices y actores en la región. Tal vez ya no es tan común como hace varios años la formación de grupos estables. Ahora se forman elencos concertados de acuerdo a la obra que se quiere hacer y una vez terminadas las funciones el grupo se “desarma”. Es cierto que muchos alumnos de los talleres se van a seguir sus estudios a Buenos Aires, pero muchos de ellos regresan, hacen sus producciones allí. También tengamos en cuenta que tanto en Neuquén como en Roca hay dos instituciones donde cursar la carrera de actriz/actor, por lo que llegan a la región jóvenes para estudiar y de a poco se van incorporando a la escena local.

P- ¿En qué obras estás trabajando?

R- Con la tercera temporada de “Ya entendí”, junto con Laura Sarmiento y Carlos Barro, con dirección de Pablo Todero, todos los viernes de mayo a las 22, en Ámbito Histrión. En junio se viene el reestreno de la comedia musical para niños y preadolescentes “La rutina de Julián Ramírez” en la Caja Mágica de Cipolletti. Y comienzo con los ensayos de “Cangrejal” de Andrés Binetti, junto con Santiago Salaburu, bajo la dirección de Silvana Feliziani. El otro es un proyecto de microteatro. Relatos/obras de 15 minutos que se repiten 4 veces por noche para 15 espectadores cada obra. Un formato que está en auge en Capital Federal. La dirección general es de Pablo Todero y la sede será el Ámbito Histrión.