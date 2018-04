Noches de stand up: Magalí Tajes y “Los otros”

R- El show es una hora y media de stand up que se llama “Los Otros”, es un unipersonal que un poco hace un recorrido sobre la infancia y cómo los otros nos marcan y habitan en nuestra cabeza por más que pensemos que no, cómo nos formamos con otros en sociedad. Habla de fracasos, de familia, de sexo, de un montón de temáticas. Por ahí es bastante psicológico y filosófico, pero tiene muchísimo humor, está contado desde el humor.

P- ¿Cuánto tiene que ver con tu carrera como psicóloga?

R- Tiene muchísimo que ver. El show trata de meterse en la cabeza del público y que el público conozca mi cabeza.

P- ¿Cómo te imaginás que van a convivir el stand up y la psicología en vos en el futuro?

R- Yo creo que la psicología me sirve para hacer algo distinto con el arte. Yo creo que me voy a seguir dedicando al arte, ya sea con la escritura o la comedia o la fusión entre las dos y que la psicología va a ser una herramienta para eso, no creo que me dedique a ejercer la psicología por otro lado.

P- ¿Cuáles son los planes a futuro?

R- Tengo este show que va a girar todo el año y además sale mi segundo libro “Caos” así que voy a andar con bastante trabajo con eso. Y recibirme, esos son los tres planes de este año.

P- ¿Cómo es “Caos”?

R- “Caos” es un libro que trata sobre una fiesta en una casa donde hay diferentes puertas y depende la puerta que elijas vas a leer un texto del color de la puerta. Hay textos tristes, textos de amor, textos más sociales, más con temáticas que tienen que ver con derechos sociales, diferentes cosas. La idea es defender el caos, defender las puertas que a uno no le gustan de uno mismo. Es un poco “elige tu propia aventura”.