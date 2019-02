Lo único que Re-vale

Aunque la Reválida comenzará hoy, para Independiente y Cipolletti no hay tiempo para perder. A partir de las 17 horas en La Chacra, abren la nueva etapa con el objetivo y la necesidad de sumar de a tres.

De los cinco equipos que comparten el grupo (Madryn, Roca y Ferro, los restantes) el que menos puntos consiga, en la sumatoria con la primera fase, perderá la categoría. Con ese peligro latente, al que más apremia la tabla es al Rojo, que en la otra tabla arranca a nueve de Cipo y a seis del Naranja y los de General Pico.

Empezar con un triunfo de local y frente al Albinegro sería un impulso clave para alejar los fantasmas del descenso.

El único refuerzo que llegó en el receso fue Hugo Hernández, con pasado en el club. Es probable que el delantero sea titular hoy en lugar de Álvaro Klusener o haciendo dupla con él. El otro puesto al que habían apuntado a incorporar es el de volante creativo. Caída la chance de Matías Sosa, no se avanzó por otro nombre y el DT no contará con el socio que quería para Orlando Porra. En este caso, los dos puntas podría arrancar desde el comienzo relegando a Lalo al banco de suplentes.

Por el lado de Cipolletti, Gustavo Coronel deberá esperar hasta último momento para ver si puede alinear a su once predilecto ya que hay varios jugadores que llegan con lo justo físicamente. Nicolás Caprio y Maximiliano Herrera recién pudieron empezar a entrenar con normalidad esta semana y su falta de rodaje es lo que los pone en duda. Si el DT opta por no arriesgarlos, seguirán Facundo Crespo en el arco y Enzo Romero en la delantera. Además, Martín Zbrun arrastra una dolencia en la pelvis que lo hizo practicar diferenciado los últimos días. Aunque hizo todo para estar, el técnico también podría preferir no forzarlo y en ese caso podría darse el debut del juvenil Agustín Orellana como marcador central.

La novedad en el equipo es el ingreso de Germán Weiner. Con Gustavo del Prete vendido a Uruguay, y el regreso de Daniel Opazo todavía sin concretarse, todo indicaba que ese puesto iba a ser para Diego Romero, que había sido hasta ahora el reemplazo del Tuti. Sin embargo, el entrenador ensayó con el histórico delantero entre los titulares, una nueva oportunidad para ganarse su confianza después de un semestre con pocos minutos.

El Albinegro no empieza tan jugado en la lucha por el descenso pero no puede relajarse. Finalizó el año con dos triunfos seguidos, uno de ellos en La Chacra, pero en enero recibió un duro cachetazo por Copa Argentina contra el Deportivo Roca. Esos dos partidos reflotaron las dudas que parecían haberse disipado a fin de año.