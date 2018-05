Zapala vibra con Marcos Acuña, su hijo pródigo

“Un verdadero hito en el deporte de la provincia”

“Por presente y maduración deportiva, la convocatoria de Acuña a una Copa del Mundo no debe sorprender a muchos. Tampoco es casualidad que dos cuerpos técnicos lo hayan tenido en cuenta para momentos tan importantes de la selección.

El zapalino cumplirá un verdadero hito en el deporte de la provincia, y en especial en el de la ciudad. Por eso su historia es digna de ser contada e imitada, no solo en una cancha de fútbol sino en la vida cotidiana: solidaridad, humildad, compañerismo, sacrificio y perseverancia. Valores que cualquier ser humano debe aplicar para ser una persona de bien, y además, poder luchar por sus sueños”. Sergio Garro (periodista deportivo)

“Es motivo de orgullo y satisfacción para todos”

“Es algo increíble. Ver al Huevo en un mundial es lo máximo que nos puede pasar a los zapalinos. Sin dudas es motivo y orgullo y satisfacción para todos nosotros. Tendremos que pellizcarnos para creerlo pero es una realidad. No hay muchas palabras para sintetizar lo que representa esta participación en una copa del mundo. Acuña llegó a lo máximo y es bien zapalino”.

Guillermo Pessino (jugador de padel, periodista deportivo).

“El pibe del barrio al Mundial es sinónimo de felicidad”

“Piel de gallina. Frente en alto. Pecho inflado. El pibe del barrio al mundial es sinónimo de felicidad para todos los zapalinos. Viene de una familia humilde y luchadora por lo cual su éxito es mérito a todo el esfuerzo que le metió desde muy chico. Nuestro zapalino es guapo y encarador dentro de la cancha, virtudes que ya demostraba en la canchita del barrio CGT. El Huevo llevará bien alto el nombre de nuestra ciudad por el mundo”.

Juanchy Millalén (instructor de padel).

“Una historia de dedicación y esfuerzo”

“La noticia de la convocatoria al mundial de Marcos representando al país, fue no solo esperada sino también justa en términos futbolísticos. Pero para los zapalinos, representa una historia larga de dedicación y esfuerzo puesto al servicio del deporte desde el nacimiento mismo de nuestra ciudad.

El logro de Acuña es también el de una familia esforzada y trabajadora de la ciudad, una escuela informal que hace muchos años contiene grupos de chicos a través del futbol.

Los zapalinos estamos orgullosos de este deportista y de sus logros”.

Gastón Calabró (Secretario de Gobierno municipal, ex jugador de Unión).

“Orgullo de saber que es uno de mi pueblo”

“Orgullo es lo primero que se me viene a la cabeza cuando imaginé al Huevo como uno de los 23 integrantes de la selección argentina que disputará la Copa del Mundo de Rusia. Orgullo de saber que uno de mi pueblo va estar lejos de casa defendiendo una camiseta gloriosa. Orgullo de saber que un pibe de mi barrio va cantar el himno al lado de Messi antes de patear una pelota. Pero ese orgullo se transforma en una gigantesca lección. Marcos nos demostró que se puede. Que lo mejor de los sueños es que muchas veces se cumplen. En él estamos todos los que quisimos patear bien una pelota y no pudimos. Acuña es el sueño hecho realidad. Un pibe al que le dijeron que no podía pero que insistió y terminó llegando a los lugares que se propuso”.

Sergio Arregui (periodista deportivo)

“El sacrificio y la tenacidad son la base del éxito”

“Acuña es la síntesis de un guerrero que luchó contra todo, y pudo demostrarle a todos los zapalinos que el esfuerzo, el sacrificio y la tenacidad son la base del éxito. Toda una metáfora de la vida. Lejos, el mejor de la historia de la ciudad”.

Diego Villegas (concejal, ex jugador de Unión, Don Bosco y Alianza, entre otros)

“A 17 mil kilómetros de distancia, pero a su lado”

“Es imposible no emocionarse al pensar en que un pibe zapalino está en el mundial. Y Con Messi al lado. Acá estaremos los zapalinos alentando, a 17 mil kilómetros de distancia pero con el corazón ahí, a su lado. Como no vamos a soñar con un gol suyo que nos de la Copa. Sin dudas este mundial será diferente. Gracias Huevo por este sueño que estás a punto de cumplir”.

Oscar Aliaga (periodista).

“Es el grito unificado

de todo un pueblo”

“Cuando el talento zapalino trasciende las fronteras, no solo supera límites territoriales, sino que logra derribar barreras muchas veces infranqueables. Logra unir lo que parece una eterna disputa en épocas de grietas y rivalidades permanentes. El Huevo cumple el sueño de todos: representar a Zapala en la competencia más anhelada a nivel mundial. Hoy Acuña no solo es el deportista neuquino más importante de la historia sino que es el grito unificado de todo un pueblo: Vamos Zapala, Vamos Argentina”.

Diego Koopmann (abogado).