¿Prevenir o recaudar?

NEUQUÉN

El pasado sábado 8 de enero, me encontraba cruzando desde Neuquén a Cipolletti por la Ruta 22 y me detuvieron en un control. No voy a contar de cuál lado del puente fue, pero sucedió lo siguiente:

Una persona se identificó muy cordialmente y me explicó que iban a realizarme la prueba de alcoholemia. Al lado de esta había otra del Municipio y otra de la Policía. Segundos después me indicó que continuara mi camino ya que el resultado había sido negativo.



Hasta aquí todo normal, excepto porque en ningún momento nadie me pidió la licencia de conducir, comprobante del seguro, tarjeta verde, o algún otro tipo de documentación.



Entonces la conclusión que saqué es que los controles no son de prevención, sino de recaudación, ya que sólo demoré un minuto entre que frené el auto y me permitieron continuar. A ninguna de las personas que allí estaban les interesó saber si el vehículo tenía en regla los papeles, si yo tenía pedido de captura, si el auto había sido denunciado como robado, si en el baúl estaba transportando tres chivitos o sustancias estupefacientes, etc.



Claramente el objetivo es recaudar y no resguardar la seguridad vial como tanto publicitan desde los municipios.

Hernán Rueda

DNI 36.752.884