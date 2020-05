Productores aseguran que empresas financiaron compra de activos con la Emergencia Frutícola

Hernández, muy crítico con el uso de los fondos públicos por parte de la empresas.

El titular de la Federación de Productores de Río Negro y Neuquén, Sebastián Hernández, aseguró que la Emergencia Frutícola debe ser prorrogada, aunque dejó en claro que, de restringirse los beneficios, solo el sector primario debería recibir esa ayuda teniendo en cuenta los serios problemas que tiene para seguir dentro del sistema.

“Debemos hacer una diferencia entre lo que ocurrió con las empresas y los productores. Muchas exportadoras usaron el financiamiento de la Emergencia para comprar chacras, galpones y absorber otras firmas. Nada de eso ocurrió con los productores”, sentenció Hernández.

Agregó que “a mi se me hace mucho más fácil demostrar porque necesitamos la Emergencia Frutícola como herramienta para sostener a los productores dentro del sistema. Solo con ver la evolución patrimonial de cada uno de nosotros en AFIP, el Gobierno se da cuenta que no estamos mejor que antes. No pueden decir lo mismo muchas empresas del Valle en este tema”.

El dirigente de la producción aseguró que viene conversando desde hace tiempo con el ministro de Agricultura de la Nación, Luis Basterra, la necesidad de prorrogar la Emergencia Frutícola. “Él esta al tanto de lo que sucede en el Valle y sabe cuál es nuestra posición al respecto”, remarcó.

En línea con lo expuesto, hoy la Federación de Productores de Río Negro y Neuquén volvió a elevar el pedido formal a ministro Basterra para que contemple esta prórroga, remarcando que, de existir restricciones, se computen solo a las pymes dentro de los nuevos y posibles beneficios impositivos.

El Gobierno Nacional anticipó esta semana que la Ley de Emergencia Frutícola no iba a poder ser prorrogada tal cual se hizo en las últimas tres temporadas. Aseguran que la actividad está en una mejor posición respecto de otros sectores económicos del país y que son muchos los recursos que destino el Estado para sostener el sistema frutícola en todo este último tiempo. Los empresarios ligados a la actividad no piensan lo mismo.

Hernández señaló en este sentido que se debería priorizar la ayuda del Estado para quienes más la necesitan. “Nosotros estamos pasando un momento muy crítico, los consorcios de riego también. Sería muy importante poder mantener los beneficios de la Emergencia en estos dos sectores que la están pasando muy mal”, remarcó sobre el final de la conversación.