Prometen la licitación de la nueva terminal de colectivos en San Martín

El gobernador Omar Gutiérrez y el intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti anunciaron el llamado a licitación para la nueva terminal de ómnibus. Visitaron el predio en la zona de Chacra 2 -que forma parte de las gestiones ante el Ejército Argentino-, donde se proyecta la nueva terminal de ómnibus de la ciudad.

Gutiérrez dijo que en un plazo de 30 o 40 días se va a hacer el llamado a licitación para la nueva terminal de San Martín de los Andes.

Se trata de un proyecto a desarrollar en una superficie de nueve hectáreas, que contaría con una superficie superior a los 4.600 metros cuadrados, con 36 dársenas, una inversión de cinco millones de dólares y un plazo estimado de ejecución de un año y medio.

El jefe comunal explicó que actualmente trabajando con el gobernador y la Upefe (Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo) para, a través del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), poder lograr el llamado a licitación. Se terminará de gestionar la tierra en forma previa.