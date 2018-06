6 series de Netflix para arquitectos

1.- TWMEH

The world’s most extraordinary homes es la primera temporada de esta serie inglesa que tiene 4 capítulos, donde el arquitecto Piers Taylor y la actriz Caroline Quentin son los presentadores que recorren el mundo explorando las casas más alucinantes del mundo en 4 entornos: en la montaña, el bosque, la costa y desafiando los niveles y superficies en espacios subterráneos.

La dupla de los presentadores es impecable, atractiva y tiene una química increíble. Aún así no opacan a las verdaderas protagonistas de la serie, que son las casas. Son ágiles, precisos y cómplices. Con una edición impecable, que incluye fotos de la construcción y planos en 3D.

Ambos eligen presentar cuatro casas por episodio, lo que hace ágil y dinámico el relato.

Además de la arquitectura y el diseño también conocemos el proceso por el cual pasaron sus propietarios desde el momento en que la soñaron a la actualidad, que la disfrutan. Por supuesto que siempre entrevistan a los arquitectos responsables de la obra. “Propiedades” de Clasificados Río Negro le pone 5 estrellas a esta temporada. Es nuestra favorita.

2. - Abstract: The Art of Design

No es novedad pero la rescatamos porque no pierde vigencia. La serie intenta descubrir cómo piensan los diseñadores más innovadores de diferentes áreas. Con un plus: el usuario de Netflix aprende cómo el trabajo de estos talentosos influye y afecta todos los aspectos de nuestra vida. Esta serie-documental cuenta con 8 capítulos donde se abordan diferentes disciplinas dentro de la arquitectura y el diseño, producida en su totalidad por Netflix.

Explora el proceso de trabajo creativo de varios artistas reconocidos mundialmente, como:

Christoph Niemann: Ilustración

Tinker Hatfield: Diseño de calzado

Es Devlin: Diseño de escenarios

Bjarke Ingels: Arquitectura

Ralph Gilles: Diseño automotriz

Paula Scher: Diseño gráfico

Platon: Fotografía

Ilse Crawford: Diseño de interiores.

3.- Grand Designs

Kevin McCloud nos introduce a las historias de personas que construyen sus propias casas, acompañando cada paso de estos ambiciosos proyectos. Algo así como “hágaselo Ud. mismo”, muy norteamericano, por supuesto.

4.- Bikes vs Cars

Mediante una serie de entrevistas y estudios de problemas de tráfico en metrópolis revelan los beneficios del uso de bicicletas a gran escala.

5.- Minimalism

¿Menos es más? Un grupo de personas que creen que los bienes materiales no traen felicidad son entrevistados en este documental que aborda el tema del materialismo y las cosas que realmente importan en la vida.

6.- Secrets of

Great British Castles

El historiador Dan Jones nos lleva por un viaje en el tiempo para explorar el apogeo de las más famosas construcciones británicas y el día a día de sus ilustres habitantes.