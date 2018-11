El desafío de diseñar la piel de los edificios

• Estamos en los albores de una cultura del diseño de fachadas en la Argentina.

• Los arquitectos deben acercarse más al diseño industrial y la ingeniería.

• Las industrias argentinas del aluminio, acero y vidrio están preparadas para este desafío.

• Hay que conocer al detalle lo último que ofrece la tecnología en materiales más aislantes, livianos y eficaces.

• No hay que construir solo para el inversor desarrollador sino también considerar a los usuarios que habitarán los espacios que el arquitecto proyecta.

Esta son algunas de las conclusiones que surgieron de la mesa redonda “Cadena de valor en el diseño de fachadas”, que tenía como objetivo reflexionar con representantes de los diferentes eslabones de la extensa cadena de valor de las envolventes arquitectónicas: arquitectos, constructores, asesores y empresarios de la industria. Se realizó en la Sociedad Central de Arquitectos en Buenos Aires y “Río Negro” comparte consideraciones de los protagonistas de este debate.

•Amilcar Machado, arquitecto y titular de una consultora de asesoramiento de fachadas: “En Argentina recién estamos en los albores de una cultura del diseño en fachadas, de desarrollo de detalles constructivos, en conciencia sobre la dimensionalidad. Hay mucho por hacer en el desarrollo de tecnologías de fachadas y los arquitectos debemos acercarnos más al diseño industrial y a la ingeniería. Las industrias argentinas del aluminio, del acero y del vidrio están preparadas para acompañarnos, por ejemplo en el desarrollo a pedido de matrices para perfiles especiales de aluminio, que se podrían amortizar en el costo de una sola gran obra”.

• Agustín Miranda, arquitecto y experto en edificios complejos: “Trabajé 20 años en España y veo en comparación, que el déficit argentino para el desarrollo exitoso de fachadas es la integración de las partes, desde que nace el proyecto hasta la construcción. Para ello debe haber un coordinador y un equipo de gente que trabaja en toda la implementación. Creo que el camino de la evolución de las fachadas va a llegar por las tecnologías en materiales más aislantes, livianos y eficaces. La arquitectura tiene que desafiar a la química, que conoce de materiales, y lograr nuevas tecnologías que generaran un impacto muy positivo en nuestros edificios. Materiales como el vidrio y el aluminio, todavía tienen un enorme potencial para la evolución y el desarrollo”.

•José de la Cámara, arquitecto jefe de proyectos en el Estudio BMA: “En el exterior los proyectos a veces pueden tener una duración mayor a la obra y en nuestro país sucede todo lo contrario, por la dinámica cambiante de los desarrollos inmobiliarios y del contexto país, los comitentes requieren proyectos casi inmediatos y enseguida quieren empezar la obra. Los arquitectos debemos encontrar más tiempo para el desarrollo de los proyectos y también para investigar las tecnologías, que llegan a través de nuevos materiales y soluciones”.

•Lucas Salvatore, ingeniero y CEO de una constructora industrializada: “Los planos para los proyectos en nuestro país deben tener más desarrollo de ingeniería y más integración e interacción de todas las partes en la etapa inicial, más planos de detalle para que haya pliegos y presupuestos sin sorpresas. El paradigma del cambio debe ser dejar de construir únicamente para el inversor desarrollador y tener cada vez más en cuenta al usuario que habitará los espacios y que está dispuesto absorber el costo adicional de la calidad de las envolventes eficientes. Una solución que integramos es la instalación en fachadas de vidrios fotovoltaicos, para captación de energía solar, e incluyen filtro solar”.

• Ricardo Cáneva, arquitecto: “En nuestro caso, la constructora está especializada en obras industriales farmacéuticas y bioquímicas, donde no hay margen para la improvisación. Por ello cuando comenzamos a trabajar con el proyecto, ya estamos desarrollando al mismo tiempo la ingeniería con su respectivas cotizaciones”.

•Alejandro Guillochon, arquitecto y coordinador de obras : “Se debe dar al rubro fachadas la importancia que realmente tiene, por ejemplo en el cálculo de la inversión, donde representan hasta el 25 % del valor total de la obra de oficinas. Esa alta inversión en dinero no se condice con una adecuada planificación de tecnologías, tareas y tiempos. Por ello deberían reunirse a los actores de la fachada desde el momento inicial de un proyecto, incluyendo asesores, empresas industriales y nuestro sector de las constructoras. El problema es en qué momento surge esta integración y coordinación, porque ya entrando en tiempos de obra, no alcanza el tiempo para estar todos alineados y se termina generando improvisación sobre la marcha”.

•Teresa Egozcue, arquitecta y socia del estudio EVPP Arquitectos: “Para subir la exigencia en las envolventes, la solución viene por las regulaciones, que están muy atrasadas en Argentina, y en cambio el modelo regional es Chile, que tiene un decálogo de normas muy estrictas y las cumplen. De todas formas, a veces los condicionantes de ahorro energético vienen por quién financia, y entonces algunos bancos generan protocolos del préstamo que tienen que estar aplicados, y que apuntan a una responsabilidad ambiental.

Hemos logrado en este tipo de casos, como fue en un hospital de alta complejidad, reducciones de gasto de electricidad de hasta un 40%.

Tenemos que entender que nuestros edificios no están en la latitud ideal para tener un 100% de transparencia, porque nuestro clima tiene nueve meses muy buenos pero también una de las radiaciones solares más potentes del mundo y no hablemos solamente de la Rioja o Jujuy. La norma EDGE por ejemplo, exige en fachadas que el 70% de la superficie sea opaca y solo 30% de vidrio, o sea que es un condicionante anterior al diseño, y no al revés. Nuestra regulación debería exigir incluso un 60% opaco y 40% de transparencia”.

•Javier Sartorio, arquitecto y socio de AFS Arquitectos: “Compartiendo una visión desde mi formación en disciplinas bioclimáticas y de eficiencia energética, y coincidiendo con el tema que plantea Teresa Egozcue, debemos evitar las fachadas completamente vidriadas, por la conformación del clima en nuestra ciudad. Aun cuando necesitemos una fachada tipo muro cortina de vidrio, siempre podremos incluir sistemas que faciliten la aislación, o la mezcla de vidrios trasparentes con otros opacos y también que se intercalan con placas de acero u otros materiales.

Es además fundamental estudiar los ángulos de asoleamiento y el movimiento del sol desde el diseño, porque sino corremos el riesgo de implementar parasoles que después no ayudan en las condiciones climáticas que hoy tenemos. El sol es un gran amigo la mitad del año, y enemigo en la otra mitad, o sea, en invierno tenemos la oportunidad de calentar nuestros edificios naturalmente y en verano, tenemos que aprovechar sobre todo la condición de geometría que genera el sol en la orientación norte”.

• Jorge Kicherer, arquitecto: “En Argentina recién ahora con el aumento de tarifas apareció la conciencia por lo energético en la construcción. Todavía hay mucho por hacer en relación a hacerle ver al cliente el comportamiento de los consumos de un edificio a través de su vida útil y esta propuesta es especialmente interesante para comitentes de hotelería y salud, que es nuestro sector de servicios. Nosotros hemos desarrollado una ecuación que proyecta año a año y durante 40 años los consumos de energía termo mecánica, iluminación, agua y gas. Por otro lado, hemos analizado que la inversión adicional en una obra que contempla de partida la eficiencia energética es de entre un 18 a 20% del costo total. Si lo contrastamos este dato con el costo de operación y mantenimiento durante la vida útil de 40 años, le permite al cliente tomar conciencia y contar con instrumentos para las decisiones a la hora del proyecto”.

• Magdalena Rossi, arquitecta e integrante del Estudio MSGSSS: “En el estudio los detalles de fachadas ya están presentes desde los primeros croquis y es clave la participación desde el comienzo del proyecto de un asesor en carpinterías, trabajando en equipo en desarrollo en aislaciones térmicas, acústicas y de protección solar”.

• Mariana Falco, arquitecto: “Un aporte de cadena de valor hacia los arquitectos es la sugerencia de dejar de tenerle miedo al diseño de fachadas con juntas, porque eso deriva en que se elude el encuentro de distintos materiales, por no tener confianza en las buenas soluciones y querer invisibilizarlas. Hay que asesorarse y ver lo que sucede en el mundo, donde los arquitectos capitalizan las soluciones de juntas para hacer mejores diseños. Además, destaco que trabajamos en el desarrollo de nuevas soluciones sustentables, como una membrana líquida de siliconas para generar protección en las cubiertas y que suma puntos para la certificación LEED generando otros múltiples beneficios, como evitar la propagación del fuego.