El dólar frenó el mercado inmobiliario

El asalariado medio que tenía previsto contraer un crédito hipotecario atado a la inflación ahora replantea su intención ante la suba que registró la cotización del dólar, y espera a que la divisa se estabilice para volver a pensar en comprar una vivienda, según coincidieron diversos especialistas del sector inmobiliario.

El presidente del Colegio Inmobiliario de Buenos Aires Cucicba, Armando Pepe, dijo a Télam que “el panorama hipotecario está muy tranquilo, no se sabe cuál será el techo del dólar”.

“El que ya tenía otorgado un préstamo, elegida la propiedad, seleccionado el escribano, no puede escriturar porque ahora al subir el precio de la propiedad en pesos necesita mucho más dinero y no puede concretar la operación”, agregó.

En ese sentido, describió Pepe que “el 25% de las escrituras que había para firmar en mayo no se hicieron, porque los compradores no llegaban con el dinero requerido”. “Esto es como un estanque en que uno tira una piedra y se hacen olas. Hay que esperar que se tranquilice y ver”, reflexionó.

La moneda norteamericana pasó de un valor de 19 pesos que tenía al cierre del 2017 a cotizar en alrededor de 28,50 pesos en el inicio de esta semana, un salto que desequilibró el desempeño que venía teniendo el mercado inmobiliario apoyado en el otorgamiento de préstamos hipotecarios a través de UVAs. No obstante, ese valor superior a 28 pesos aún no está definido que sea el que realmente va a tener el billete verde en el mercado local.

Por su parte, Mario Gómez, de la inmobiliaria Le Bleu, dijo que “con un dólar a estos niveles el asalariado concluye que le cuesta cerca de un 50% más el inmueble que tenía previsto comprar. Muchos se replantean la posibilidad de tomar un crédito, ya que deberán demostrar ingresos mayores”.

“Lo que se vive es un reacomodamiento. Algunos se auto excluyen, especialmente en la Capital Federal, donde los inmuebles están valuados en dólares. En el interior, donde la mayoría de las propiedades se valúan en pesos, el panorama es diferente”, señaló.

Gómez sostuvo que en las compraventas “el precio del inmueble, valuado en dólares, no baja. Se ajusta por cantidad y no por precio. Hay menos operaciones pero los valores no bajan”.

A su turno, Miguel Altgelt, de la inmobiliaria que lleva su apellido, dijo a Télam que “hasta que el dólar no tenga un piso real, hasta que no se estabilice, nadie se va a animar a pedir un crédito hipotecario”.

Mientras Gómez indicó que la suba del dólar hizo bajar el precio de la construcción, Altgelt reconoció que el metro cuadrado de construcción “había subido mucho, llegando a u$s 1.600, pero ahora volvió a valores reales, como u$s 1.200. Hay que ver qué pasa con la mano de obra y los materiales”, evaluó.