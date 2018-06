IFC completa financiamiento de u$s 300 millones en Córdoba

IFC, miembro del Grupo del Banco Mundial, completó un paquete de financiamiento de u$s 300 millones para la construcción de 17 kilómetros de la circunvalación y la entrada de la capital provincial cordobesa.

Este financiamiento es parte del compromiso estratégico que IFC desarrolló con la Provincia de Córdoba en el sector del transporte, enfocado en la construcción y mejora de la infraestructura vial.

IFC está apoyando el programa de inversiones viales de la Provincia para el período 2016-2019 por un total de u$s 2.300 millones a través de un paquete de financiamiento y servicios de asesorías.

Los fondos de IFC se utilizarán para financiar el cierre de la circunvalación y la transformación de La Costanera-Puente Letizia en una entrada acelerada desde la circunvalación al centro de la ciudad.

Esta transformación permitirá mejorar el acceso de la población vulnerable que vive en barrios periféricos a sus puestos de trabajo.

Las inversiones reducirán la congestión, el tiempo de viaje y los costos de transporte, y mejorarán la eficiencia y seguridad del transporte dentro del área metropolitana.

El financiamiento de IFC se dividió en dos tramos para financiar un programa de inversión plurianual. El primer tramo de u$s 150 millones fue comprometido el 17 de julio de 2017. El segundo tramo del paquete de financiamiento, que se firmó el 15 de junio de 2018, consiste en un préstamo a ocho años por u$s 50 millones por parte de IFC y un préstamo a seis años por u$s 100 millones que proveyeron HSBC (u$s 40 millones), BBVA (u$s 35 millones) y Santander (u$s 25 millones).

IFC también brindó a la provincia servicios de asesoría para ayudar a optimizar sus futuras intervenciones en las áreas de transporte, agua/saneamiento y alumbrado público.

“Desde que comenzamos nuestra relación a principios de 2017, IFC ha sido un socio importante para ayudarnos con la transformación que hemos emprendido para mejorar la infraestructura de transporte no solo para nuestros ciudadanos sino también para nuestra economía. Al completar la Circunvalación, estaremos cumpliendo una promesa de 60 años que ayudará a transformar la movilidad urbana de la capital”, dijo Juan Schiaretti, gobernador de Córdoba.