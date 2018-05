Inmobiliarias piden a los bancos que agilicen los créditos hipotecarios

El presidente del Colegio Profesional Inmobiliario CUCICBA, Armando Pepe, consideró como “positivo que el gobierno convoque a los distintos sectores” ante la fuerte suba del dólar y analizar luego su impacto en las operaciones inmobiliarias y en la entrega de los créditos hipotecarios.

Pepe partició del encuentro que concretaron horas atrás el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, y el secretario de Vivienda Iván Kerr con representantes del sector inmobiliario en la Casa Rosada.

Pepe detalló que “alguien que iba a comprar un departamento de u$s 150 mil, y tenía u$s 50 mil ahorrados y en octubre o noviembre fue a los bancos para obtener un crédito con UVA y para llegar a los u$s 100 mil le daban 1,7 millones de pesos, hoy con un dólar a casi 25 necesita 700 mil pesos más”.

Según datos que manejan los referentes del mercado inmobiliario, en los últimos 15 días se cancelaron el 30% de las operaciones que estaban por ser firmadas en la ciudad de Buenos Aires.

En el resto del país ocurrió algo parecido, agregó.

En ese contexto, Pepe informó que los representantes del sector “pedimos que los bancos actualicen ese monto que se le daba a la gente para que no se caiga la escritura”.

Dijo que hubo “consenso” en pedir a los bancos que agilicen el trámite de otorgamiento de créditos, que actualmente demoran entre 120 y 150 días.

Respecto a la construcción, Pepe dijo que el sector “quiere impulsar que los bancos activen la circular 6250 del Banco Central, que autoriza a las entidades bancarias a dar créditos a los desarrolladores desde el pozo” para promover la inversión.

“Si desde el sector inmobiliario lográramos que un porcentaje mínimo de la gente que está subida a la bicicleta financiera, con las Lebacs y con todos los papeles que están dando unos intereses altísimos, vinieran a invertir al sector productivo de la construcción, tendríamos más obras, más ocupación de mano de obra, más viviendas y más créditos, comenzaría a funcionar la rueda”, aseguró.

Descartó que el aumento del dólar afecte las cuotas de los créditos UVA como lo hizo la Ley 1050 en épocas de la hiperinflación: “Los créditos UVA tienen una cláusula gatillo que es fundamental: si por la inflación la cuota superara el 25% del ingreso del grupo familiar, ese aumento puede pasarse al final del crédito, y el que pidió un crédito a 20 años pagará 21, 22, 23, pagará más tiempo pero nunca le va a explotar la cuota en las manos”, concluyó.

Además de Pepe, en el encuentro con el gobierno participaron el vicepresidente de la Asociación de Empresarios de la Vivienda, Gustavo Llambías; junto con los titulares de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos, Ricardo Sáenz Valiente; y el representante de la Federación Inmobiliaria de República Argentina, Marcelo Babenco, entre otros.