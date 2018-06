Qué ofrece el Steel Framing

Frente a un nuevo sistema constructivo surgen muchas dudas entre los usuarios sobre cuáles son las ventajas y desventajas que puede proporcionar su uso, sobre todo teniendo en cuenta que la inversión que se realiza al construir una vivienda es de las más onerosas que debe realizar una familia en toda su vida.

El sistema Steel Framing es una de las alternativas existentes en el mercado, y en esta nota intentaremos develar algunas inquietudes que pueden ser de utilidad para aquellos que están pensando en su utilización.

• ¿El Steel Framing es igual a la construcción en seco que conocemos?

• El Steel Framing es considerado un sistema de construcción en seco, pero no todos los sistemas de construcción en seco se reducen al Steel Framing. Los sistemas de construcción en seco convencionales se utilizan para realizar tabiques divisorios, cielorrasos y revestimientos de paredes existentes. A diferencia del Steel Framing, no utilizan materiales portantes a las cargas exteriores y poseen recomendaciones de instalación particulares. Con ellos no pueden realizarse paredes o muros exteriores, estructuras cubiertas o entrepisos.

• ¿Puedo hacer ampliaciones en una vivienda Steel Framing?

• El sistema permite efectuar ampliaciones, las cuales son más sencillas si en el proyecto se prevén las posibles alternativas. Pero, se hayan previsto o no, efectuar una ampliación es incluso más simple que en una vivienda de ladrillos, ya que no se necesitan materiales húmedos.

• ¿Qué sucede si hay un incendio?

• Los materiales utilizados en una vivienda de Steel Framing impiden que el fuego se propague a través de la estructura, dificultando derrumbes. Los perfiles de acero y la lana de vidrio son clasificados como incombustibles. Por su parte, las placas de roca de yeso utilizadas en los tabiques son materiales clasificados como RE2A (baja propagación de llama), es decir que el papel superficial se quema, pero su combustión cesa al retirar la llama, evitando la propagación del fuego.

• ¿Qué sucede en una vivienda Steel Framing si entra humedad?

• Si existe una pérdida, por ejemplo de un caño de agua, la cantidad de zinc que poseen los perfiles es más que suficiente para proteger al perfil de la corrosión mientras se realiza la reparación. El recubrimiento de zinc utilizado es un 50% mayor que el que se aplica a las chapas de techo, que están continuamente sometidas a la acción de la lluvia.

Por otro lado, los perfiles están encerrados dentro del panel, sin estar en contacto con el medio ambiente exterior e interior. Se encuentran separados por una aislación hidrófuga y al viento, y por una barrera de vapor interior. Esto minimiza la posibilidad de humedad, y el riesgo de corrosión.

Las últimas experiencias realizadas en Inglaterra en un programa de estudio sobre corrosión de estructuras de viviendas, que abarca el estudio de viviendas ubicadas en más de 40 localizaciones, muchas de ellas en ambiente marino, indica que las pérdidas de recubrimiento galvanizado a lo largo de los años aseguran durabilidades del mismo superiores a los 300 años.

• ¿Qué pasa cuando es necesario efectuar una reparación de un caño?

• Las reparaciones son sencillas y pueden ser efectuadas en la mayoría de los casos por los propios dueños, aunque puede también recurrirse a un instalador de placa de yeso. Para efectuar una reparación se debe cortar la placa de roca de yeso con una sierra manual o trincheta en la zona reparar. Se recomienda practicar una abertura cuadrada de 20x20 centímetros, aproximadamente.

Una vez concluida la reparación, se corta una placa de tamaño algo menor a la retirada, se fija con masilla especial, se encinta la junta con cinta tramada, se masilla nuevamente y se lija para dar uniformidad. El proceso culmina con un masillado extendido mediante espátula ancha. Luego se empapela o pinta la zona afectada.

• ¿Se pueden fijar cuadros o soportes a una pared de placas de yeso?

• Los cuadros y elementos livianos (de hasta 1 kilogramo) se fijan directamente a la placa, utilizando un clavo común, independientemente de la ubicación de los perfiles. Los objetos de entre 1 y 15 kilogramos pueden colgarse en cualquier parte, utilizando tarugos especialespara placa de yeso. En este caso, no se recomienda utilizar clavos o tarugos comunes. Si se desea vincular el objeto a los perfiles metálicos, se deben utilizar tornillos tipo T2 de punta mecha. Cualquier objeto de más de 15 kilogramos deberá ser fijado a los perfiles mediantes los tornillos tipo T2 de punta mecha.

• ¿Se pueden colocar elementos de seguridad en una vivienda Steel Framing?

• No existe inconveniente en colocar rejas de seguridad y persianas en una vivienda en Steel Framing. Simplemente hay que fijar estos elementos en los pre-marcos de la carpintería, o directamente a la estructura de perfiles, siguiendo las recomendaciones mencionadas más arriba.

• ¿Son hipotecables las viviendas construidas en sistema Steel Framing?

• Una vivienda en Steel Framing no puede ser desarmada y armada en otro sitio sin pérdidas importantes en los revestimientos y placas, con lo cual, son consideradas hipotecables. De hecho, el Banco Hipotecario admite la utilización del Steel Framing para su operatoria PRO.CRE.AR.

• ¿Cómo es el valor de reventa de una vivienda en Steel Framing?

• Al igual que en el caso de una vivienda realizada con ladrillos, el valor de reventa está vinculado con la edad y el estado de conservación de la propiedad. Una vivienda en Steel Framing que tenga niveles de mantenimiento y un tiempo semejantes a los de una vivienda de ladrillos, tendrá un valor de reventa similar.