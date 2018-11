Un refugio de 36m2 de chapa, al borde del río, en Roca

Es una casa distinta y bien original para nuestra zona que sorprende en la ribera roquense. Fue construida entre el año pasado y este y ya está en pleno funcionamiento: la idea es vivirla a full los fines de semanas. “Los galpones de empaque y las cámaras frigoríficas son parte de nuestra arquitectura regional valletana por lo que tienen un valor simbólico e histórico en el imaginario proyectual de los arquitectos y diseñadores. En el proceso de creación de esta obra, se intentó investigar, reinterpretar y aplicar el sistema constructivo que ellos exhiben”, afirma Lucila Pugni Reta, joven arquitecta que junto a su padre supo crear el estudio “PUGNI al cuadrado”. Por ende, esta construcción posee una estructura metálica -consistente en un entramado de perfiles de hierro negro soldados con costura continua-, una aislación térmica -aplicaciones de poliuretano- y cerramientos exteriores e interiores -chapa galvanizada y durlock-. Es un verdadero prisma reflectante metálico de 4.5metros x 4.5metros x 7.80metros. “La chapa acanalada galvanizada se seleccionó por uso doble. No solo funciona como cerramiento lateral (es un aislante hidrófugo vertical) sino que es el revestimiento exterior el que proporciona un nulo mantenimiento por su elevada resistencia a la corrosión. A su vez, la superficie homogénea de reflexión que con este material se genera hace que las tonalidades de color y las intensidades de reflejos se vayan transformando según la dirección de la radiación solar”, comenta la joven profesional de Roca, que tiene al área del Alto Valle de Río Negro y Neuquén como su campo de acción. “La_Torre (sí, así como lo lee, con guión bajo) con sus 36 m2 y 8 metros de altura debía responder a las necesidades de refugio, amparo y cobijo en los días de retiro de fin de semana”, agrega. Y respondió efectivamente a esa premisa: lo confirman sus moradores. Tal como quedó terminada y con todo su confort y comodidas bien sirve como hogar, oficina y taller. Tanto la planta baja como alta resuelven usos sociales o privados dependiendo de la intención del usuario. Su equipamiento es flexible y expansible. La escalera y baranda son ejecutadas con materiales nobles y de poco mantenimiento –tubo estructural de hierro negro barnizado-, dentro de la escala de grises que conviven en el interior. ¿Como se integra el paisaje exterior con el interior de esta vivienda? En determinadas fachadas se proyectaron aberturas amplias que brindan abundante luz y generan esta estrecha relación con el exterior. ¿Y la aislación? Le preguntamos esto a Lucila por la cuestión de la chapa, que si no hay mucho conocimiento de parte del cliente se piensa que puede ser muy caliente en verano y muy fría en invierno. “Para que esta casa cumpliera con los requisitos de confort térmico adecuados se resolvió como aislación térmica la aplicación de espuma rígida de poliuretano por aspersión de 4mm más la cámara de aire que se genera entre la estructura metálica y los cerramientos verticales y horizontales -ext/int-. Los cálculos de transmitancia térmica se verificaron de acuerdo con los valores de la norma IRAM 11605, fueron confeccionados tanto para condiciones de verano como de invierno adoptándose la situación de temperatura más desfavorable”, respondió Lucila. Las dudas, entonces, quedaron despejadas. La_Torre se eleva sobre una plataforma de hormigón donde la pieza se posa siguiendo las líneas del cemento gris junto al árbol que se encontraba en el terreno. En entrevistas anteriores, “Río Negro” le consultó a Lucila si edificar en seco es amigable con el ambiente, cuestión que para ella es sustancial para un arquitecto en estos días. “Tiene bajo impacto ambiental por la poca intervención en el medio natural y, debido a que los desperdicios y residuos son casi nulos, se la considera más ecológica”, comentó. ¿Y es más barato construir con esta modalidad? Puede costar aproximadamente entre un 5 y 10% menos que la construcción tradicional porque el menor tiempo de ejecución redunda en una significativa diferencia en el presupuesto de mano de obra, concluye Pugni Reta. (H. L)

Quién es la arquitecta de esta vivienda

Lucila Pugni Reta es graduada de la FADU-UBA, 2013. Durante 2009-2016 trabajó en varios estudios de arquitectura en Buenos Aires y en Río de Janeiro. Durante 2012-2014 fue ayudante de primera de la cátedra de diseño Sanchez Gomez/Amette, FADU-UBA. En 2010-2013 fue asistente de Coordinación del Observatory on Latin America de The New School University con sede en Argentina. Ahora es docente de la Universidad Nacional de Río Negro en Roca.

La chapa acanalada galvanizada se seleccionó para construir esta casa como cerramiento lateral y como aislante hidrófugo vertical.

Esta torre debía cubrir las necesidades de refugio y amparo y también como oficina o taller. Por ello se planearon espacios de usos no permanentes.