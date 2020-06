Proponen modelo de inteligencia artificial para predecir covid-19 en Roca

Un modelo creado por investigadores con las herramientas de la inteligencia artificial (IA) en la Universidad Católica de Córdoba (UCC) y cargado adecuadamente con los datos reales de los testeos de covid-19 podría predecir con alto grado de exactitud la evolución de la enfermedad en Roca o cualquier otra localidad rionegrina, para direccionar los recursos a fin de contener los brotes aparecidos en cada barrio o zona urbana determinados.



El ofrecimiento solidario y gratuito de su uso y aplicación lo realizó el científico Agustín Joison (63) -un nativo de Roca- a la intendenta María Emilia Soria y al ministro de Salud rionegrino, Fabián Zgaib, hace una semana. La propuesta se enmarca en la política de Responsabilidad Social Universitaria de la UCC que prevé asistencia a poblaciones vulnerables de todo el país.



Joison es un doctor en Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Córdoba y actualmente docente e investigador en la Universidad Católica de Córdoba. Viene de una extensa carrera que lo alejó del Alto Valle cuando apenas tenía 17 años, si bien conserva familia aquí, incluso su longeva madre. De ahí su preocupación de aportar sus conocimientos y experiencia en el empleo de redes neuronales, principío lógico de la inteligencia artificial, para contribuir a la contención del coronavirus en la provincia y ciudades más importantes.

Agustín Joison le hizo saber a la jefa comunal y al ministro su disposición de colaborar también con la experiencia acumulada por el comité de emergencia epidemiológico (COE) de Córdoba, ciudad de 1,5 millón de habitantes, donde el manejo de la pandemia se muestra muy efectivo, incluso depués de algunas correcciones que se hicieron, según expresó a Río Negro, vía entrevista telefónica.

“Hice un modelo hipotético sobre 400 testeos en Roca en base a datos provinciales y por localidades, computados al 18 de junio, que me envió el ministro” y de acuerdo a ello se puede extrapolar “el porcentaje de probabilidades de que siga la cadena de contagios y haya más casos en Roca”, ejemplificó Joison.



Lo que hace falta, claro, son los datos precisos de los testeos para así hacer la proyección.

“Ahora, ¿dónde? -se preguntó el investigador-, ese es el problema, tengo el porcentaje y nada más. Pero si usted me dice a quién testeó y en qué barrio -eso tiene que estar anotado-; yo puedo en un modelo decirle y pronosticarle con un porcentaje bastante alto de certidumbre (en torno del 95%) dónde va a producirse la mayor cantidad de casos activos, en qué barrio”.

“Me he ofrecido a ayudar humildemente en Río Negro, me comuniqué con la intendenta y el ministro poniéndome a disposición de lo que necesiten, tratando de comparar y de amoldar también, protocolos de Córdoba que anduvieron muy bien. Todo se puede corregir. Acá en Córdoba, el COE tomó en un momento una decisión y era que cuando había un brote toda la ciudad volvía a la fase 1 de la cuarentena. Y no era lo correcto, lo correcto es contener el brote “in situ”, el resto de la actividad tiene que mantenerse porque volver a fase uno es un caos. El COE entendió, controló un barrio grande, de 15.000 personas, en una semana. El resto de la ciudad siguió tranquila y no hubo más casos”.



“Le envié (al ministro) un protocolo de una serie de puntos para que lo vea, que lo analice -no soy parte de su gabinete- simplemente colaboro. En la universidad trabajamos sobre un proyecto hace unos años que se llama Predicción de (determinadas variables, marcadores, enfermedades), a través de inteligencia artificial que hoy se aplica en todo el mundo porque los resultados son, diría que un 95 por ciento exactos”.



Joison prosigue a partir de la información de que dispone sobre que la transmisión actual de la pandemia en el país ya es mayormente comunitaria y no por contactos estrechos de convivientes o familiares cercanos. Por eso razona que “hay que aplicar los conceptos actuales de la tecnología porque es imposible controlar a todos, a cada persona. Pero dentro de lo imposible hay cosas posibles. Tiene que haber un control pero con lógica. Le decía (al ministro), separe la zona blanca (sin contagios) de la zona roja, circule lo esencial -nada más-; porque mi madre, cuando hablo con ella dice: ‘No sabés la cantidad de gente que está circulando en Roca” .



“Si están en determinada fase de cuarentena debe haber un control de los organismos de seguridad para que digan: ‘señor, ¿usted tiene el permiso?’ y no todo el mundo en la calle como un día normal. E ir controlando un poco esa circulación porque este virus, sinceramente, no termina de entenderse su comportamiento y por eso nosotros le llamamos errático”.

La inteligencia artificial

La inteligencia artificial funciona igual que las neuronas. La persona aprende en base a un entrenamiento en su transmisión cerebral, incorporando una cantidad enorme de datos (big data), que aportan las percepciones, para perfeccionar su comprensión y manejo del mundo real.



Un buen ejemplo para comprender la inteligencia artificial (IA) son los aviones -como señala Joison-. El piloto pone la computadora y se olvida, salvo maniobras mínimas que realiza; todo el trabajo lo hace la informática mediante dispositivos y circuitos así dirigidos. El error es prácticamente nulo respecto de la falla humana, aunque obvio que si el comandante ingresa mal un dato, el avión se cae.