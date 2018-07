Acuerdos estructurales básicos, para poder crecer

La economía digital, los ecosistemas regionales y el liderazgo colaborativo, fueron los tres ejes sobre los que giró el “Encuentro anual para el desarrollo del comercio y los servicios”, organizado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC). La cita tuvo lugar en el predio Parque Norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y contó con la presencia de destacados expositores y una asistencia de más de 800 dirigentes y empresarios, pertenecientes a las 200 cámaras de comercio de todo el país, que se nuclean en la CAC, del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y del Ministro de Producción de la Nación, Dante Sica.

La apertura estuvo a cargo del Presidente de la CAC, Luis Di Fiori, quien destacó que el comercio y los servicios generan dos tercios del valor agregado del país y del empleo registrado, y abogó por la reducción del “costo argentino”, que según valoró, “mina la competitividad, demora la inserción internacional y dificulta la generación de empleo de calidad”.

Uno de los aportes más significativos, fue el panel dedicado a al crecimiento local del comercio y los servicios, en el marco de la economía digital a escala global. Del mismo participaron Diego Gutiérrez Zaldívar, Presidente de RSK Labs, Karen Bruck, Directora de Ventas de Mercado Libre, Pablo Beramendi, CEO de Google Argentina y Alberto Calvo, Presidente de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. La multiplicidad de ventajas y oportunidades que ofrece la hiperconectividad y las nuevas tendencias de comercio global, fueron el centro de la escena. Zaldivar se explayó respecto a las nuevas tecnologías que no solo permiten hoy el acceso ilimitado a la información, sino que muy pronto significarán la posibilidad de contar con medios de pago universales y con medios de auditoría global en línea.

En el panel económico participaron Eduardo Fidanza, Director de Poliarquía, Daniel Gómez, economista senior del Banco Mundial y José Fanelli, Economista de la Universidad de San Andrés. Los especialistas abordaron la coyuntura macroeconómica que enfrenta el país, e hicieron hincapié en la necesidad de alcanzar acuerdos fundamentales que permitan sobrellevar las inconsistencias que presenta la economía nacional, pensando en el desarrollo a largo plazo, con foco en la productividad y la reducción de la pobreza. “La sociedad argentina tiene una propensión al gasto mucho mayor que la propensión al ahorro”, sentenció Fidanza, y agregó que “Es necesario que continúe la competencia electoral porque es fundamental en la democracia, pero que esa competencia electoral, al menos por una vez, no obture la necesidad de algunos acuerdos básicos para sacar a la Argentina de esta crisis que estamos atravesando”. El especialista José Fanelli por su parte, indicó que “mientras hablemos de grieta, no tenemos solución”. “El problema que tiene nuestro país, no es institucional ni económico, es político” agregó. “Es necesario cambiar las reglas de juego. Si vamos a tener la economía abierta al comercio y el mercado de capitales abierto, hacen falta instituciones que se adapten a eso, y para eso hace falta ponerse de acuerdo”, finalizó.

Promediando la jornada, disertó el ex Ministro de Justicia, Gustavo Beliz, quien en la actualidad se desempeña como consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La premisa de su ponencia giró en torno a que denominó “La Pampa invisible”. “Estamos acostumbrados a pensar el desarrollo en término de cosas como soja o petróleo. Pero existen nuevos horizontes en función del potencial de los servicios basados en conocimiento”, explicó.

En el cierre, el Ministro de producción Dante Sica, indicó que la llegada del Fondo Monetario busca “dar señales de seguridad”, tanto para los inversores como para los consumidores, e indicó que en el gobierno “existe la convicción de que el rumbo económico elegido, es el camino para sacar a la Argentina adelante”.