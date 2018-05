Cómo será el nuevo escenario económico de Macri tras la corrida cambiaria

Las crisis de los hombres se manifiestan cuando sus mundos se saturan de respuestas y escasean las preguntas” escribió alguna vez el dramaturgo argentino Dalmiro Sáenz.

El gobierno de Mauricio Macri, acaba de atravesar las tres semanas más críticas desde que llegó al poder. Habiendo logrado una tensa calma en los mercados, y de cara al replanteo de la política macro económica para lo que resta del mandato, lo más llamativo que deja el cimbronazo financiero es el momento en que se desencadenó la crisis. Hasta hace apenas cuatro semanas, la certeza del gobierno respecto al rumbo elegido parecía imperturbable. Un mes más tarde, la ausencia de interrogantes dio paso a un sin número de preguntas.

La corrida cambiaria parece haber terminado, el mega vencimiento de Lebacs fue superado sin mayores inconvenientes, y el Estado Nacional logró colocar nueva deuda por u$s 3.000 millones. El corolario es un nuevo escenario lleno de incertidumbre, que afecta no solo a los mercados, sino también a los consultores, a las calificadoras de riesgo, y por sobre todas las cosas, a la sociedad en general.

Fuego Amigo

Los vestigios de fuerte golpe financiero que vivió Argentina el último mes, aun no están cuantificados. Según los propios integrantes del gabinete económico, apenas ‘se ganó una dura batalla’. Pero si hay algo que puede afirmarse con certeza, es que la confianza en la estrategia oficial, quedó seriamente cuestionada. Muchos de los analistas más cercanos al gobierno durante toda la gestión, comenzaron en las últimas semanas a tomar cierta distancia, y a mostrarse mucho más críticos. El consenso entre los especialistas, es el alto costo del “gradualismo” elegido para la reducción del déficit fiscal, algo que pese a la corrida, el gobierno todavía se esfuerza por sostener, al menos retóricamente. El límite de la estrategia, será la receta que el FMI exija como condición.

Uno de los más críticos esta semana, fue el economista Carlos Melconian, ex Presidente del Banco Nación durante el primer año de gestión macrista. “Boludeaste dos años con las buenas ondas y ahora vas recoger inflación y nivel de actividad en la previa de la elección. Las buenas ondas no alcanzan para gobernar” expresó durante un evento con empresarios cerealeros. Un informe de la consultora Macroview, fundada por el propio Melconian, va un poco más allá y explícita el origen de la crisis financiera y los errores de diseño económico que cometió el gobierno.

En cuanto a lo primero, indica que el origen de la corrida es netamente argentino. Explica que en el resto de los países emergentes, la suba de tasas en el exterior no afectó la estabilidad de la moneda ni provocó una solicitud de asistencia financiera al FMI. El cuadro adjunto revela que en efecto, la devaluación que tuvo lugar en el último semestre en Argentina (44%) es cuatro veces mayor a la ocurrida en los países emergentes considerados ‘volátiles’, como Brasil (11%) o Turquía (11%). Solo en los últimos dos meses, Argentina devaluó un 24%, mientras que Brasil y Turquía lo hicieron un 10%. La distancia es mayor aun con países emergentes ‘estables’ donde la suba de tasas no afectó la moneda. Es el caso de Chile que devaluó un 3% o Perú, que lo hizo un 1%.

Respecto a los errores de diseño en la estrategia económica, señala al menos dos. El informe destaca como inadecuado que de entrada el gobierno apostara por un tipo de cambio único, que impacta a la vez sobre la inflación, el turismo y el atesoramiento.

Señala en segundo lugar que “se subestimaron las derivaciones macro de financiar excluyentemente con dólares del exterior un déficit fiscal tan abultado”. Destaca además que el gradualismo obligó al Banco Central (BCRA) a continuar emitiendo para financiar al Tesoro.

Contando los daños

La corrida cambiaria que tuvo lugar en las últimas tres semanas, fue la más grande de la que se tenga memoria desde el regreso de la democracia. Significó una pérdida de reservas para el BCRA de u$s 7.800 millones.

La batalla ganada durante el super martes, deja abierto un frente de cortísimo plazo. Haber renovado el 100% de las Lebac, pone al gobierno frente a un nuevo test de confianza dentro de un mes. El gráfico adjunto muestra el crecimiento del stock de Lebac durante la gestión cambiemos, el cual ya supera $1,3 billones.

Vale preguntarse además, que sucederá de ahora en más con el tipo de cambio. La oferta de u$s 5.000 millones a $25 que colocó sobre la mesa el BCRA el martes, parece por un lado haber convencido a los operadores de que hay solvencia para atender a todo aquel que quiera comprar, y por otro lado deja entrever que el gobierno ha decidido ‘fijar’ la cotización en $25, en el corto plazo. La estrategia se combina con una tasa de política monetaria que se mantiene en 40%. El esquema habilita una nueva rueda de carry trade para los inversores que vuelven a ver atractivo el premio en pesos. A la vez, la tasa a ese nivel es un masazo a la actividad productiva. Una Pyme que necesita descontar un cheque, debe pagar un 80%, haciendo inviable cualquier tipo de negocio de los que generan empleo.

Dicho esto, habrá que observar muy de cerca los tres motores de la demanda de divisas. El primero de ellos, las Lebacs, es el tal vez el más explosivo, pero luce controlado al menos por 30 días. El segundo, tiene que ver con los depositantes en dólares. Se estima que en el sistema bancario hay depósitos por u$s 26.000 millones, y que la mitad de ellos pertenecen a personas físicas por un monto menor a los u$s 100.000. Se trata de un segmento que no se sintió afectado durante el último mes, y no parece representar un riesgo grande mientras el sistema bancario esté sólido. Los tenedores de Letes, son el tercer motor. El stock total representa u$s 16.000 millones que se renueva a razón de u$s 1.200 millones al mes. En la licitación de mayo, renovó un 80%.

Por último, la gran incógnita es qué sucederá en materia de precios. El segundo gráfico que acompaña esta nota, compara la devaluación en 2018, con aquellas que se dieron en 2014 y 2016. El traslado a precios fue significativo en dichas ocasiones. Tras una devaluación del 22% en enero, la inflación acumulada en 2014 fue del 38%. Durante los cuatro primeros meses de la gestión Macri en 2016, la devaluación fue del 66% y la inflación de ese año alcanzó el 41%. La depreciación actual del peso, acumula este año un 40% desde el cambio en la meta de inflación de diciembre. Las estimaciones más indulgentes, ya indican que el registro no será menor al 25% registrado el año pasado. Las más realistas, ubican la inflación de este año en un piso del 30%. El dato de abril publicado por el Indec, parece confirmar la proyección. El 2,7% del cuarto mes del año, implica un acumulado del 9,6% en el primer cuatrimestre, y no contabiliza aún el efecto de la corrida cambiaria iniciada los últimos días de ese mes. Será recién en mayo cuando los aumentos comenzarán a palparse en la calle. Con solo dos ejemplos puede advertirse lo que viene. Una de las alimenticias más grandes del país, suspendió en las últimas dos semanas la entrega de listas de precio a las cadenas de supermercados y distribuidoras mayoristas. Las listas de mayo llegarían con aumentos del 20%, es decir con traslado a precios del 100% de la devaluación. Algo similar sucede con los alquileres. Operadores inmobiliarios de la región ya trabajan con una pauta de renovación de contratos del 40% anual.

Si el escenario se confirma, volver a discutir las paritarias que ya cerraron acuerdos del 15% anual sin cláusula gatillo, parece inexorable.