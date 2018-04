Deuda, solucionar el hoy hipotecando el mañana

Hay un dato con el que en general acuerdan los políticos y economistas de todos los sectores: el abultado rojo de las cuentas fiscales argentinas, es desde hace al menos una década el talón de Aquiles de la economía nacional. Es evidente que si el gasto supera los ingresos de forma recurrente, cualquier modelo de política económica deja de ser sustentable en el largo plazo.

Encontrar los recursos para saldar el faltante es a la vez el principal problema estructural y el punto en que surgen las diferencias entre las distintas visiones ideológicas. Pese a ello, ni el modelo actual, ni el anterior, han atacado la raíz del problema. Se han limitado por el contrario a encontrar el parche que consideran más adecuado.

La administración kirchnerista optó durante la segunda etapa de gobierno, por cubrir el faltante de recursos del fisco recurriendo a la asistencia financiera del Banco Central (BCRA). En otras palabras, recurrió a la emisión monetaria. Conocida es la correlación que la teoría económica le asigna a la inflación, respecto a la emisión de billetes por encima de la tasa de crecimiento en el nivel de actividad.

El arribo de la actual gestión a la administración implicó un cambio de forma, no de fondo. El rojo de las cuentas públicas tiene hoy un peso mayor al de fines de 2015. Es notable el esfuerzo oficial por exhibir como un éxito la reducción del déficit primario que pasó del 4,3% al 3,9% del Producto Bruto Interno (PBI) entre 2016 y 2017. Pero el número que verdaderamente importa es el déficit financiero, aquel que contabiliza el pago de los intereses de la deuda pública. El mismo se incrementó del 5,9% al 6,1% del PBI entre 2016 y 2017.

La elección de la actual gestión ha sido cubrir el faltante de recursos genuinos mediante la toma de deuda en el exterior. Para lograrlo, el gobierno basó su estrategia en la confianza de los mercados respecto al rumbo económico, en el arreglo con los holdouts y en el fin de las restricciones cambiarias y a la movilidad de capitales.

Mucho se ha dicho sobre las tensiones que provocaron tales restricciones en la economía. Pero el esquema actual tampoco está libre de provocarlas, y las consecuencias podrían ser aun más nefastas. La razón es muy sencilla: Argentina tiene la fábrica de pesos, pero no la fábrica de dólares. El riesgo latente del entramado financiero actual, es que los mercados comiencen a valorar más el riesgo de repago de la deuda que la confianza en el rumbo económico, y un día decidan que lo más racional es dejar de prestar. Un escenario de consecuencias muy complejas, que nuestro país ya atravesó traumáticamente en el último medio siglo.

Escenario complejo

Resignación, es lo que parece haber en la mayoría de los analistas y funcionarios, en relación a las opciones con las que cuenta el gobierno. Un ajuste radical de las cuentas públicas es inviable, dado el elevado peso del gasto social en el presupuesto. Ajustar fuerte significaría dejar mucha gente afuera, lo que implicaría serias dificultades políticas de cara a una potencial reelección en 2019. El gradualismo acompañado de un fuerte endeudamiento es presentado así, como el único sendero posible y estable.

Las cifras son alarmantes, y nada muestra un posible cambio de tendencia en el corto plazo.

En los dos primeros años de la administración Macri, el stock de deuda creció en u$s 130.000 millones, hasta llegar a los u$s 315.000 millones a fines de 2017. La acumulación de deuda se asimila a una bola de nieve. El primer infograma adjunto muestra el perfil de los vencimientos que operan durante este año, totalizando u$s 61.000 millones. Es el monto de los pagos que Argentina deberá afrontar en solo 12 meses. El 20% de dichos vencimientos pertenecen a deuda ‘vieja’, emitida antes de 2015. El 80% restante son pagos originados desde 2016. Es decir que este año Argentina deberá iniciar un camino ya transitado en el pasado: emitir deuda para pagar intereses.

El peso de la deuda en relación al PBI, se incrementó del 35% en 2015 al 54% en 2017. Hay dos lecturas para este dato. La primera, a la que se aferra el gobierno, es que el peso de la deuda en relación al producto sigue siendo bajo en relación a los países desarrollados. En efecto la deuda en EE.UU. representa el 107% del PBI, y en Japón el 293%. Bajo esta mirada, hay margen de sobra para que el festival de emisión de títulos públicos continúe por mucho tiempo. La segunda mirada, pone el foco en los países de la región, e indica que el peso de la deuda argentina comienza a asemejarse al de México (58%) o Brasil (78%). A priori, si los países vecinos muestran un nivel de deuda similar, pareciera que la posición argentina no es tan grave. Sucede que tanto México como Brasil son economías mucho más grandes, con una capacidad de repago muy distinta.

El infograma adjunto, muestra con claridad otra arista muy compleja, la de la cuenta corriente externa. El déficit de dicho renglón del balance de pagos en 2017 superó los u$s 30.000 millones, y ya representa el 4,9% de PBI. Según el Indec, ese saldo se compone a grandes rasgos de u$s 5.500 millones de rojo comercial, u$s 9.800 millones por el déficit del gasto turístico de los argentinos (viajes y compras en el exterior), y u$s 15.900 millones por la remisión de utilidades y el pago de intereses de la deuda externa. El dato deja a la vista la enorme dificultad que muestra la economía nacional para generar divisas propias.

Un último aspecto relevante, es el peso de la deuda con no residentes en el país (ver infograma). Se trata de activos argentinos en manos de acreedores extranjeros, y es un elemento clave al momento de renegociar vencimientos. A fines de 2017, el stock de deuda en manos de extranjeros es de u$s 230.000 millones y representa el 37,5% del PBI.

Soluciones estructurales

“En el largo plazo estamos todos muertos”, es una de las frases más conocidas del economista británico John Maynard Keynes. La sentencia buscaba alertar sobre la necesidad de encontrar soluciones de corto plazo a los problemas estructurales de la macroeconomía.

Lejos de las valoraciones políticas o ideológicas, el meollo de la estructura financiera elegida por la administración Macri, es que al igual que el modelo que lo precedió, no atacan la raíz del problema, sino que postergan las soluciones para periodos subsiguientes. “Inauguramos un periodo de crecimiento de 20 años”, le agrada señalar al Presidente. La afirmación luce más como una expresión de voluntarismo, que como un plan estratégico para cambiar la matriz productiva y fiscal de la economía nacional.

La historia registrada desde el regreso de la democracia, indica que endeudarse hoy a cuenta del posible crecimiento en las décadas venideras, es al menos temerario. Y la pregunta es, quienes de nosotros, o tal vez de nuestros hijos, afrontarán mañana con su trabajo el pago de los compromisos asumidos en el presente.