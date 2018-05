Dólar, crudo e impuestos presionan los precios al alza

No se trata de un precio más. El costo de los combustibles tiene una incidencia directa e indirecta sobre la inflación. Pega de lleno en el bolsillo del automovilista al pasar por el surtidor, y a la vez encarece la logística de distribución de todos los productos de primera necesidad, que mas temprano que tarde también suben de precio.

Es la razón por la cual el gobierno convocó a las petroleras privadas hace dos semanas, y logró cerrar un acuerdo para que la remarcación no llegue al menos hasta despues del Mundial. Según lo pautado, los precios se ajustarán un 12% progresivamente a lo largo del segundo semestre.

Sin embargo, habiendo finalizado el cimbronazo financiero, las petroleras ya advierten que el ajuste en la segunda mitad del año deberá ser todavía más fuerte. La presión sobre el precio de los combustibles llega por doble vía, devaluación interna y fuerte incremento en la cotización del barril de crudo a nivel internacional. El precio del crudo representa entre el 85% y el 90% del costo de producción de los combustibles, y la cotización actual es la más alta de los últimos cuatro años.

Fuentes del sector estiman que por el efecto de ambas cosas, la corrección en el segundo semestre del año no debería ser menor al 25%.

No se trata de una buena noticia para las arcas del Estado. Desde las empresas ya hablan de una ‘compensación’ por la diferencia, una pérdida que ya contabilizan como un costo hundido. En pocas palabras, lo que esperan en las petroleras, no es otra cosa que un subsidio a la cadena de producción. En el gobierno esperan sostener el acuerdo sobre los precios, pero niegan cualquier tipo de ‘compensación’. El contexto económico y político, con la mirada del Fondo Monetario Internacional auditando las cuentas del fisco para monitorear el recorte, impide pensar en una nueva partida que acreciente el gasto. A ello se suma que el Estado aun no cancela una deuda de u$s 1.500 millones que mantiene con las petroleras por subsidios a la producción de gas del año pasado.

Por otra parte, la reforma tributaria aprobada en diciembre, introdujo un nuevo esquema para determinar el Impuesto a los Combustibles. La nueva norma establece actualizaciones trimestrales en base a la inflación publicada por el Indec. La primera actualización está pautada para la primera quincena de junio. Si como la mayoría de los especialistas prevé la inflación de mayo se ubica entre el 2,5% y el 3%, el incremento en la carga tributaria sobre los combustibles debiera ser de al menos el 7%. En el gobierno ya hablan de una prórroga para tal corrección, a tono con el esfuerzo que solicitaron a las petroleras.