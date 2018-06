El precio del dólar como regulador de la economía

La clave son los “pequeños éxitos diarios”. Es el consejo que los nutricionistas dan a una persona obesa que tiene por delante el desafío de reducir su peso en decenas de kilos, al momento de iniciar un tratamiento que le permita encontrar una calidad de vida adecuada. Es la misma premisa que persigue hoy el equipo de gestión económica del gobierno nacional.

Lejos han quedado las grandes metas, los planes de crecimiento a largo plazo o las reestructuraciones grandilocuentes. El objetivo pasa hoy por lograr apenas que, a diario, los mercados financieros no avasallen las principales variables macroeconómicas. Como buena noticia, alcanza con que no se derrumben las principales acciones, con que el Fondo Monetario otorgue el primer desembolso del crédito stand-by o con que exista cierta estabilidad cambiaria. En ese marco, le recalificación de Argentina como “mercado emergente” fue más celebrada que un gol de Messi, en el seno del gobierno. La noticia, sin embargo, sólo sirve para descomprimir la ecuación financiera y acercar potenciales nuevos inversores extranjeros. Poco cambia respecto a las dificultades estructurales que muestra la economía nacional.

Así las cosas, y cuando todavía se desconoce el desenlace de las turbulencias iniciadas en abril, un ejercicio valioso es observar el panorama en perspectiva. La primera conclusión es que en sólo dos meses las reglas del juego han cambiado en un sinnúmero de sectores. La brusca devaluación del tipo de cambio ha dejado en el camino ganadores y perdedores, y ha abierto un nuevo escenario de cara a los doce meses previos a la elección presidencial del 2019. Lo expresó con claridad esta semana el flamante ministro de Producción Dante Sica, cuando en una entrevista indicó: “El dólar a $ 28 deja cómodos a muchos sectores”.

En efecto, el tipo de cambio no es cualquier precio. En la economía argentina, el dólar actúa al mismo tiempo como señal de confianza, como regulador del comercio internacional, como determinante del nivel de precios internos y como compuerta para el flujo de inversiones extranjeras.

Para comprender mejor los efectos de la dinámica del dólar, vele entonces analizar los datos e identificar con claridad los efectos de la devaluación.

Tendencia alcista

¿Seguirá subiendo el dólar? La pregunta es recurrente entre la gente de a pie. Dar una respuesta seria es verdaderamente imposible. Sin embargo, sí es posible encontrar indicios que permitan deducir una tendencia.

Antes de mirar hacia adelante, es necesario comprender lo que sucedió en el pasado inmediato. Entre junio de 2016 y junio de 2017, el dólar avanzó sólo un 16%, con una inflación promedio de 22%. Entre junio del año pasado y junio de este año en cambio, el dólar avanzó un 72,8% con una inflación del 26%. Si se considera sólo el último semestre, el tipo de cambio creció un 47,9% con una inflación acumulada del 14%. Significa que a estas alturas hablar de una fuerte devaluación no suena descabellado.

Al observar los datos en términos reales resulta que el tipo de cambio actual en torno a $ 28,4 es el dólar más alto de los últimos 8 años (ver infograma adjunto). Si bien se encuentra lejos de los niveles observados en el periodo 2003-2006 y del nivel previo a la crisis global de 2009, resulta un tipo de cambio sumamente favorable en términos comerciales. A ello se refiere el ministro Sica al hablar de “comodidad” en ciertos sectores. Todo indica que el salto más fuerte en el tipo de cambio ya tuvo lugar, que si bien continuará la tendencia alcista la dinámica podría ser “más suave”.

Es lo que creen en la mesa chica de la gestión. Por ello, con el aval recibido de parte del FMI y de los mercados financieros el objetivo es una senda “estable” que lleve lentamente el dólar rumbo a los $ 30 hacia fin de año. La factibilidad del escenario depende con exclusividad de que no se vuelvan a registrar cimbronazos financieros.

Efecto sustitución

Cuando cambian los principales precios de la economía, el primer efecto que tiene lugar es la sustitución en los flujos de recursos, producto del cambio en la relación de precios.

En este sentido, la devaluación opera en primer lugar cambiando los precios relativos de bienes nacionales e importados. Sale mucho más caro consumir en el exterior, y más barato consumir fronteras adentro. Pero un segundo efecto es el que sucede con los precios internos de los bienes transables. Aquellos bienes nacionales que tienen mercado potencial en el exterior incrementan su precio por sobre el promedio de los bienes y servicios de la economía, producto de la devaluación. El infograma adjunto muestra la evolución de algunos ítems representativos de la canasta básica familiar en la provincia de Neuquén durante el periodo enero-mayo de 2018. En sólo cinco meses, y sin contemplar aun el impacto de la devaluación de junio, el precio del pan (asociado de forma directa a la harina y el trigo) se incrementó un 32%, el de la fruta un 21% y el del transporte (asociado directamente al precio del petróleo) lo hizo casi un 20%.

Efecto riqueza

El segundo efecto a considerar es la redistribución relativa de riqueza que tiene lugar ante un cambio en el precio del dólar. Por un lado, los sectores que cuentan con ingresos en dólares se ven beneficiados de forma directa. El bloque exportador mejora su posición relativa notablemente. La actividad agropecuaria y frutícola y los hidrocarburos ganan en competitividad respecto a sus pares en el exterior, y los productos argentinos ganan atractivo en los mercados.

El sector financiero también se cuenta entre los ganadores, en especial aquellos inversores cuya cartera se encuentra dolarizada, sea en billetes o mediante instrumentos nominados en divisas.

Como contracara, los ingresos fijos en pesos medidos en dólares se reducen. Pierden participación relativa los asalariados, y mejora la ecuación empresaria.

Pero a nivel riqueza uno de los efectos más contundentes es la licuación de los pasivos en pesos, a medida que se devalúa el tipo de cambio. Un ejemplo es lo que sucede con el stock de Lebac del Banco Central (BCRA). El total de letras emitidas hasta antes del supermartes de esta semana ascendía a $ 1,3 billones de pesos. El infograma adjunto muestra dicho stock expresado en dólares al tipo de cambio vigente para cada mes. Se observa claramente la reducción del peso de dicha deuda cuasi fiscal, que llegó a representar u$s 68.000 millones a fines de 2017 y hoy significa u$s u$s 45.000 millones.