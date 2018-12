“El programa monetario es un plan de destrucción masiva”

Una de las voces más autorizadas en materia económica y financiera en la región de Río Negro y Neuquén, es Roberto Rapasso Cesio. De larga trayectoria en la función pública y a cargo actualmente de la conducción del Club Cipolletti, el especialista conversó con PULSO e hizo un análisis crítico de la situación económica argentina, con especial énfasis en la situación crítica que viven las pequeñas y medianas empresas (pymes).

PREGUNTA- ¿Como evalúa el presente de la economía argentina?

RESPUESTA- Las claves pasan por la política monetaria, que el gobierno exhibe como su mayor fortaleza y es donde están las mayores inconsistencias. Las reservas del Banco Central eran u$s 59.000 millones en febrero, y cayeron hasta u$s 50.000 millones en junio. Llegaron nuevamente a u$s 61.000 millones tras el primer desembolso del FMI, y hoy se ubican nuevamente en u$s 51.000 millones. Aun con emisión cero, la Base Monetaria continúa creciendo. En noviembre creció un 12%. El desarme de las Lebac fue sencillamente un cambio de instrumento, optando por un instrumento mas corto y más caro como las Leliq, pero el stock de deuda de corto plazo sigue siendo el mismo que a principios de año. Se pagan $1.000 millones al mes de intereses.

P- ¿Han logrado controlar el tipo de cambio?

R- Bueno, el dólar cobertura con estos datos, es de $39. Por eso no me sorprende el ritmo que tomó el tipo de cambio esta semana. Se equivocan en el gobierno creyendo que la única variable relevante en la psicología del argentino, es el precio del dólar.

P- ¿La devaluación mejoró la ecuación de la fruticultura?

R- La devaluación no soluciona el problema, es solo una parte de la ecuación. La fruta le debe a la provincia a través de las fiduciarias, le debe a Funbapa a través de Fundagro, debe los agroquímicos. La fruta está bajo un régimen de emergencia que hasta el de mayo de 2019 no paga impuestos. Qué va a suceder en junio cuando la actividad deba afrontar la deuda acumulada más las obligaciones que se devenguen desde ese mes.

P- ¿Cuál es la situación de las pymes con este nivel de tasas?

R- La situación es crítica. Puede decirlo cualquier comerciante. En su momento, financiarse en la bolsa salía la mitad que en los bancos. Pero las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) tuvieron un problema. Con la devaluación se incrementó el monto de los cheques, pero no el de las garantías. Las SGR se quedaron sin cupo para poder garantizar.

P- ¿Es efectivo un corset monetario para combatir la inflación?

R- Desde que se anunció este plan monetario, dije que se trataba de un programa de destrucción masiva. Los comercios se han quedado sin poder trasladar a precios el proceso inflacionario, con el stock acumulado, porque compraron sin saber lo que venía, las tasas de interés siderales que genera déficit de caja y financiero, y sin acceso al crédito. En esto último la tasa juega un doble rol, no solo restringiendo vía precio, sino vía cantidad, haciendo que los bancos prefieran colocarse en Leliq al 70% antes que prestarle al sector productivo.

P- ¿Cómo se resuelve el daño que ya sufrió la economía?

R- El daño es acumulativo e irreversible. Las pymes suman deuda fiscal, deuda financiera, deuda con proveedores. La economía en su conjunto, no puede ir a un concurso de acreedores. Aun si en lo inmediato se lograran tasas acordes y el acceso al crédito, no hay forma de financiar las pérdidas ya acumuladas. En marzo tal vez la economía comienza a crecer. El tema es cómo hacer para llegar a marzo.

P- ¿Esta desorientado el gobierno en materia económica?

R- El gobierno no sabe donde está. Facundo Manes dijo ‘las evidencias no modifican los pensamientos ni las actitudes’. Todos vemos el escenario, pero el gobierno insiste en que estamos bien.

P- ¿Hay un proceso de concentración donde ganan los grandes y desaparecen los chicos?

R- Hay un relato popular, que dice que cuando hay cacería de patos en una orilla, ante el primer tiro, los patos huyen hacia la otra orilla. Al otro día, los cazadores se trasladan y la secuencia se repite en la otra orilla. Tarde o temprano, todos los patos caen. En la fruta puede haber algún sector más fuerte que otro, pero el problema es de todos. El exportador ajusta con los productores, pero si no hay más productores, ya no tendrán con quien ajustar.

P- Hay quienes siguen apelando a ‘la herencia’. El escenario actual ¿es producto de la ineptitud o de la herencia?

R- Te doy otro ejemplo. Una persona estaba enferma en 2015, y en 2018 va al nutricionista para tratar su obesidad. Llega y le dice al médico ‘engordé porque en 2015 estaba enfermo’. Y el médico le responde ‘tenés que dejar de comer hoy’. El 2015 se terminó hace 3 años. Cualquier persona que quiere conducir el país, sabe que tres años después ya no hay excusas. Pueden haber hechos atribuibles al proceso anterior. Pero la situación actual es resultado de los errores del gobierno actual.