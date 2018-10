El superávit regresó, pero por las malas

Al finalizar el año 2017, uno de los indicadores más preocupantes de la economía nacional, era por cierto el relativo al fuerte déficit comercial. El mismo se elevó hasta los u$s 8.300 millones, y todo indicaba que la tendencia se profundizaría en 2018. En efecto, los primeros ocho meses del año, mostraron un incremento del déficit, aun pese a la fuerte devaluación del tipo de cambio ocurrida entre mayo y agosto.

El noveno mes del año en cambio, mostró por primera vez en veintiún meses un resultado positivo en la balanza comercial. El dato publicado esta semana por el Indec, muestra que dicho mes, las exportaciones ascendieron a u$s 5.013 millones, mientras que las importaciones registraron u$s 4.699, cayendo 4,8% y 21,2% respectivamente en relación al mismo mes del año anterior. De allí surge un superávit comercial de u$s 314 millones, una situación que no se registraba desde diciembre de 2016.

Sin embargo, al analizar cualitativamente los datos publicados por el organismo oficial de estadísticas, son pocos los motivos para festejar. Sucede que el principal motivo que explica la reaparición del saldo positivo, es la estrepitosa caída de las importaciones de bienes de capital las cuales se derrumbaron un 42% respecto al mismo mes de 2017. Se trata de maquinarias, partes de equipos, bienes tecnológicos, y bienes requeridos para el funcionamiento de la industria. El dato no hace más que revelar el enorme parate que exhibe el nivel de actividad económica. Del mismo informe surge que la importación de vehículos cayó un 50%.

Las exportaciones también muestran un sendero en declive, aunque fortalecidas por un tipo de cambio más competitivo, muestran una baja menor. La baja más sensible se observa en la exportación de productos primarios, que en septiembre retrocedió un 32%.

Al contabilizar el agregado de los primeros nueve meses del año, el saldo sigue siendo un déficit de u$s 6.453 millones, lo que representa un crecimiento del 26,5% en el rojo comercial respecto al mismo periodo del año anterior.