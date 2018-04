Entre el monetarismo teórico y el intervencionismo práctico

“Me opongo a este aumento de tarifas, se lo dije al Presidente. Me opuse a las otras. Al gobierno le diría que ‘basta’”. La frase pudo haber surgido de boca de cualquiera de los referentes políticos de la oposición. Pertenece sin embargo, a uno de los bastiones políticos del gobierno de Cambiemos, la diputada Lilita Carrió. La sentencia, no hace más que poner a la vista la disputa interna que existe en el gobierno en torno al rotundo fracaso de la política antiinflacionaria.

La grieta interna en el espacio oficialista, va mucho más allá de una mera discusión mediática. El trasfondo de las diferencias es puramente ideológico, y tiene origen en la concepción de las causas que originan la inflación. En general existe consenso entre los funcionarios a cargo del área económica, respecto al origen monetario de la inflación. El plan anti inflacionario estructurado en base a metas anuales, con la tasa de interés como variable cerrojo demuestra que el gobierno adhiere a esta visión. En tal concepción, la primera premisa indica que si la cantidad de dinero crece a una tasa mayor que la cantidad de bienes y servicios, el resultado es el aumento sostenido en el nivel general de precios. La segunda, explica que la excesiva emisión monetaria radica en la necesidad de financiar el déficit de las cuentas del Estado.

“Nuestro escenario es una inflación anual del 15%. Si ese escenario no se diera tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, que en este caso puntual es subir la tasa de interés” indicó el Presidente del Banco Central (BCRA) Federico Sturzenegger, al presentar el Informe de Política Monetaria de abril. En efecto, desde hace dos años es la tasa de interés la variable de ajuste que se utiliza buscando desincentivar la demanda de dinero. Los resultados son por demás escasos.

La insuficiencia de la gestión de tasas del BCRA como driver para el control del nivel de precios, radica en realidad en la segunda pata de la visión monetarista: el agujero fiscal.

Por más esfuerzo que la ‘contabilidad creativa’ del Ministerio de Hacienda dedique a mostrar un déficit en baja, lo cierto es que si se considera el peso de los intereses de la deuda pública, el rojo financiero del Estado alcanza el 6% del Producto Bruto Interno (PBI). Un ratio muy similar al que se registraba a fines de 2015.

El dato tiene una implicancia política y una económica. La implicancia política es que durante sus dos primeros años en el poder, el gobierno de Cambiemos no logró modificar el rojo fiscal heredado. La implicancia económica es que la gestión Macri solo se limitó a cambiar la fuente de financiamiento del déficit. En los términos de la ecuación monetarista, renunciar a la emisión monetaria y optar por el endeudamiento externo, sería sinónimo de una menor presión sobre el nivel de precios.

El infograma adjunto permite observar el crecimiento anual de la Base Monetaria (BM) y del nivel general de precios. Dentro de la BM, se incluye el dinero legal en circulación (billetes y monedas), más las reservas de bancos en el BCRA. Una mirada rápida permite advertir que desde 2011 a esta parte no existe una relación unívoca entre el crecimiento de la BM y la inflación acumulada cada año. Tal conclusión no significa afirmar que la emisión monetaria no es una de las causas primeras de la inflación. Un dato sencillo aunque no por ello menos válido, es que optar por el endeudamiento externo para financiar al fisco, indirectamente hace crecer también la emisión monetaria. Los dólares que ingresan al país, son internamente absorbidos por el sistema bancario que a cambio entrega pesos. Es el motivo por el que se puso en marcha el mejor negocio financiero de los últimos dos años: Lebacs con tasa de interés en pesos superior a la inflación, en combinación con un dólar “planchado”. El objetivo no es otro que quitar de circulación los pesos que se emiten indirectamente con la entrada de capitales. Ninguno de esos movimientos es contabilizado por el BCRA dentro del la BM, pero sin dudas inciden en los precios.

Los datos demuestran sin embargo, que hay otras variables igualmente determinantes para la formación de precios.

Soluciones a la antigua

Las palabras de Carrió detonan hacia el interior de las filas propias, porque desnudan las falencias de la mirada oficial sobre el principal problema de la economía nacional. Es en ese marco, que sin renunciar públicamente a la retórica monetarista, el gobierno comienza a echar mano de dos herramientas características de la anterior gestión en la lucha contra la inflación.

La primera de ellas es la utilización del tipo de cambio como ancla para el nivel general de precios. La ortodoxia que Sturzenegger deja en claro cada vez que se refiere a la tasa de interés, no tiene relación alguna con la política aplicada en cuanto al tipo de cambio. La intervención del BCRA en el mercado cambiario durante el mes de marzo, cuando la entidad monetaria inyectó u$s 2.000 millones, logró interrumpir la tendencia alcista que la cotización del dólar mantenía desde febrero, a tono con el resto de los precios de la economía. La intención fue evitar el habitual traslado a precios que tiene lugar luego de una devaluación.

La utilización del dólar como ancla de precios, fue una práctica habitual durante el segundo mandato Cristina Fernández. El infograma adjunto permite ver el crecimiento del tipo de cambio y del nivel de precios desde 2011. Se advierte que durante la primera mitad del mandato de Mauricio Macri, el precio del dólar creció un 51,8% mientras que la inflación acumulada fue del 66,5%.

El resultado es el atraso estructural del tipo de cambio real, que genera un serio inconveniente de competitividad del cual los productores frutícolas del Alto Valle podrían dar fe en primera persona. El tercer gráfico revela que el tipo de cambio real de hoy, aun tras la corrección que tuvo lugar entre diciembre y marzo, es un 35% más bajo que el registrado durante la convertibilidad.

La segunda herramienta que tiene entre manos el gobierno, es un viejo proyecto de Defensa de la Competencia presentado en 2016 por la propia Carrio y por el radical Mario Negri, que busca limitar el poder de los grandes formadores de precios de la economía, en especial aquellos que operan en el rubro supermercadista, y en la producción de alimentos, bebidas y artículos de limpieza. Tanto la diputada como el ala radical del espacio Cambiemos, señalan que los empresarios tienen poca disposición para ‘colaborar’ con el gobierno en la lucha contra el alza de los precios. Señalan puntualmente una lista corta de empresas, que operan en mercados de tipo oligopólico y con una cadena de valor integrada, lo que les otorga una enorme capacidad para la formación de precios en rubros sumamente sensibles que constituyen la base de la canasta familiar.

Critican además el doble discurso del empresariado, que elogia el rumbo elegido por la gestión económica, pero a la vez se muestra reticente no solo para invertir en el país, sino para aportar a la batalla contra la inflación. La iniciativa de Carrió plantea la creación de un Tribunal de Defensa de la Competencia, que sería el encargado de detectar y sancionar casos de posición dominante en cuanto a la formación de precios, previendo sanciones monetarias de hasta el 30% del volumen de negocios.

La figura jurídica está en las antípodas del pensamiento liberal que agrada al Presidente y a los principales referentes económicos del gobierno. Salvando las distancias de forma, la iniciativa es por el contrario una rémora del intervencionismo rústico que tanto se criticó durante la era K.