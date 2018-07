La política monetaria, sin brújula

Parece lejano aquel momento en que la discusión acerca de la política monetaria del gobierno nacional, pasaba por la pertinencia o no de las metas de inflación. Pero hace apenas un mes, en medio de la corrida cambiaria de mayo y antes de acudir al Fondo Monetario Internacional (FMI), el Ministro de Hacienda Nicolás Dujovne insistía en que la meta de inflación anual era del 15%. La carta de intención firmada con el organismo, obligó al gobierno a abandonar la irrisoria meta trazada hace apenas seis meses, y a reconocer que este año la inflación será al menos del 27% y quizá hasta del 32%.

Sin embargo, hace tiempo que la política monetaria dejó de estar enfocada en la inflación. Desde hace dos meses, la prioridad es evitar la salida de los inversores financieros y controlar el tipo de cambio. La variable clave pasó a ser la tasa de interés. En la visión de la nueva conducción del Banco Central (BCRA), el objetivo era lograr un tipo de cambio estable en torno a los $28, y generar una senda estable que llevara lentamente el tipo de cambio rumbo a los $30 hacia fin de año.

Para lograrlo, el nuevo Presidente de la entidad monetaria Luis Caputo, desembarcó con un “as en la manga”, los u$s 15.000 millones que desembolsó el FMI, de los cuales la mitad está a disposición para que el BCRA respalde las reservas. El plan trazado era ofrecer licitaciones diarias de u$s 100 millones, a fin de contener el precio de la divisa.

Al inicio de la segunda semana en que se aplicó la estrategia, se confirmó una tasa de interés de referencia de 40%, con el objetivo de que las carteras en pesos siguieran siendo atractivas.

El jueves, cuando la cotización comenzó a tomar ritmo, el BCRA decidió licitar u$s 150 millones en lugar de u$s 100 millones, a fin de evitar una disparada en el precio. No alcanzó, y el viernes la licitación se elevó hasta u$s 300 millones. Nada pudo evitar que la cotización trepara hasta tocar los $30.

El panorama es por demás delicado. El objetivo de tipo de cambio que el gobierno trazaba para diciembre se cumplió en junio, y la asistencia financiera del FMI comienza a diluirse aceleradamente. De mantenerse las licitaciones de u$s 100 millones diarios, los iniciales u$s 7.500 millones recibidos del FMI, alcanzaban para 75 días, en los cuales el gobierno intentaría buscar estabilidad. Pero si las licitaciones crecen a un ritmo de u$s 300 millones diarios, los fondos recibidos solo cubren la necesidad de 25 días.

La desorientación, parece ser el factor común entre quienes deben conducir, y el principal déficit es la falta de confianza en el rumbo económico. La buena noticia que recibió el gobierno la semana pasada cuando MSCI ascendió a la Argentina a la categoría de “país emergente”, que a priori era un espaldarazo de confianza frente a los mercados internacionales, tampoco produjo el efecto deseado. Apenas una semana después la bolsa de valores volvió a derrumbarse, y creció el “riesgo país”, encareciendo aun más el crédito para la Argentina.