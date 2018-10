López Murphy: “Bajar la inflación no es tan fácil como decía el presidente”

Para disertar en el marco de una jornada organizada por la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Cívico Republicana, visitó la ciudad de Neuquén el ex Ministro de Economía Ricardo López Murphy. En diálogo con Pulso, el conocido economista resaltó la necesidad de instituciones sanas y señaló los errores cometidos por la actual gestión.

PREGUNTA- ¿Cuál es el principal problema argentino?

RESPUESTA- Los problemas institucionales de nuestro país. Creo que esa es la clave para explicar por qué tenemos crisis recurrentes, y no las tienen ni Uruguay, ni Chile, ni Perú. Hay una especificidad en Argentina, ligada a la fragilidad institucional. El resultado es un crecimiento ha sido la mitad del crecimiento de Chile en los últimos 30 años, y eso a largo plazo tiene consecuencias muy severas.

P- ¿A qué atribuye esa fragilidad institucional?

R- A un mal diseño. Un ejemplo claro es Perú. En este momento en Perú hay cinco ex presidentes presos y están presos los líderes de la oposición. Hay una crisis política formidable. Sin embargo el presidente del Banco Central, hace doce años que no cambia. Perú no se entera económica y socialmente de su propia crisis política. Lo mismo sucede en Chile, Uruguay, EE.UU. o en cualquier país de Europa. El único lugar donde cambiamos el presidente del Banco Central tres veces en cinco meses, es en Argentina.

P- ¿Es un problema trasversal a todos los espacios políticos?

R- Es verdad. No hay una preocupación seria respecto a la calidad institucional y al diseño de las políticas públicas. Eso nos lleva a crisis recurrentes, y a aceptar que eso ‘es normal’.

P- ¿Esa es la clave para crecer?

R- En economía, la cuestión crucial son las instituciones. Con buenas instituciones se incrementa el ahorro, y se genera más capital per cápita. Por otra parte se acumula más capital humano per cápita. Y en tercer lugar, las instituciones permiten incrementar la productividad. Son los tres pilares del crecimiento.

P- ¿Es adecuada la apertura indiscriminada de la economía?

R- Hay que mirar las experiencias de apertura económica exitosa, como las del sudeste asiático. Todas ellas se llevaron a cabo con un tipo de cambio real muy competitivo, y con una estricta disciplina fiscal. El problema que tenemos en Argentina, es que siempre hemos pretendido aplicar la apertura con atraso cambiario, con un enorme déficit fiscal, y con endeudamiento.

P- ¿Por qué fracasó la política antiinflacionaria?

R- Si hay una meta como la de 2017, pautada en 15% de inflación, pero se emite dinero al 35% como hizo el gobierno, es imposible lograr estabilidad de precios. Bajar la inflación no es tan sencillo como decía el Presidente Macri en campaña. Nuestra inflación está íntimamente ligada al desequilibrio fiscal. Si baja la inflación, el desequilibrio fiscal explota. El gobierno no ha hecho ninguna política de corrección fiscal, solo se ha limitado a subir la inflación. Por eso es muy difícil creer que el año que viene va a bajar la inflación.

P- ¿Sirve un programa de emisión cero cuando a la vez suben las tarifas y el combustible?

R- Ese es un desorden que se arrastra desde el inicio de la gestión. Yo hubiera intentado recuperar de entrada las regulaciones y los precios relativos del año 2000. La artificialidad es infinanciable. No se puede salir con deuda. Para poder salir, es necesaria una profunda reforma, y eso solo lo puede lograr un gobierno mayoritario.

P- Hay 3,5 millones de empleados públicos ¿cómo se instrumenta una reforma sin caos social?

R- La reforma implicará transferir parte de esa gente al sector privado.

P- ¿Hay soporte en el sector privado para eso?

R- Va a haber, bajo otras reglas impositivas, legales. Habrá que reemplazar deuda por exportaciones y producción, y eso va a generar una enorme demanda. En ese mecanismo hay una oportunidad para la transición.