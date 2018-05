Los detalles del revalúo impositivo

El pasado 24 de abril se publicó el decreto 353/2018 de la ley 27.430 sobre el revaluó impositivo, aclara los aspectos sobre los bienes alcanzados, el método de aplicación y el período de la opción.

El revalúo impositivo es una opción que poseen las personas humanas, sucesiones indivisas y sociedades del artículo 49 de la ley de Impuesto a las Ganancias (LIG) (residentes en el país a la fecha de entrada en vigencia de la ley), de actualizar el valor impositivo de ciertos bienes de su activo, que se encuentren afectados a la generación de ganancia gravada, con la contrapartida del pago de un impuesto especial.

Se aclara que este mayor valor impositivo de los bienes se irá amortizando en el plazo de su vida útil remanente, generando consecuentemente un mayor cargo al resultado impositivo. La contrapartida de esta revaluación impositiva no esta gravada por el Impuesto a las Ganancias. En el caso de la posterior venta de los bienes revaluados, el resultado impositivo por la venta será menor, producto del incremento de su valor residual.

Los bienes alcanzados por el régimen (siempre y cuando estén afectados a la generación de ganancias gravadas y hayan sido adquiridos o construidos con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley) son:

a) Inmuebles que no posean el carácter de bienes de cambio, b) Inmuebles que posean el carácter de bienes de cambio, c) Bienes muebles amortizables, incluyendo los automóviles cuando constituyan el objeto principal de la actividad, d) Acciones, cuotas y participaciones sociales, emitidas por sociedades constituidas en el país, e) Minas, canteras, bosques y similares, f) Bienes intangibles, incluidos los derechos de concesión y similares, g) Otros bienes, excepto bienes de cambio y automóviles, conforme lo establece la reglamentación.

El decreto reglamentario respecto de este punto aclara que los siguientes bienes también podrán ser objeto del revalúo:

1) Bienes en elaboración o construcción. Mejoras no finalizadas: comprende la porción elaborada de los bienes muebles amortizables, la parte construida de los inmuebles en construcción y las erogaciones en concepto de mejoras no finalizadas. 2) Bienes adquiridos por leasing. 3) Respecto de los bienes en condominio la parte de cada condómino será considerada como un bien distinto, no siendo necesario que todos los condóminos ejerzan esa opción respecto del bien.

Se encuentran excluidos los bienes exteriorizados por el blanqueo (ley 27260), los totalmente amortizados y los que se encuentren con régimen de amortización acelerada.

Sobre el método de valuación existen dos alternativas. Una implica multiplicar el costo de adquisición o construcción por el factor de revalúo (previsto en la ley) correspondiente al año calendario, trimestre o mes de adquisición o construcción. La otra opción, existente solo para los inmuebles y bienes muebles amortizables, es realizar la revaluación en base a la estimación que realice un profesional competente. Estos valuadores deberán incorporarse en un listado al cual tendrá acceso AFIP. Se aclara que el valor residual impositivo resultante no podrá ser superior a su valor de plaza a la fecha de cierre del periodo de la opción.

Se podrá ejercer este revalúo impositivo en el primer ejercicio o año fiscal cuyo cierre opere con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la ley (30/12/2017), con plazo para su adhesión, hasta el último día hábil del sexto mes calendario inmediato posterior al período de la opción.

El impuesto especial que se deberá abonar como contrapartida de este revalúo, será el que surja de las siguientes tasas:

• Bienes inmuebles que no posean el carácter de bienes de cambio: 8%.

• Bienes inmuebles que posean el carácter de bienes de cambio: 15%.

• Acciones, cuotas y participaciones sociales poseídas por personas humanas y sucesiones indivisas: 5%.

• Resto de bienes: 10%.

El saldo resultante podrá abonarse en un pago a cuenta y en hasta 4 cuotas iguales, mensuales y consecutivas, con un interés sobre el saldo que establecerá la AFIP. La cantidad de cuotas podrá elevarse hasta 9 cuando se trate de Micro, Pequeñas y Medianas. Tales empresas deberán encontrarse inscriptas, al momento de ejercer la opción, en el Registro de Empresas MiPymes.

La cancelación de ese impuesto especial procederá únicamente mediante transferencia electrónica de fondos o débito directo si se optara por cancelarlo en cuotas.

El pago del impuesto o del citado pago a cuenta, de corresponder, deberá efectuarse hasta la fecha fijada para el ejercicio de la opción.