Menos trámites para exportar más

El abultado déficit comercial que registraron las cuentas nacionales a fines de 2017, es una preocupación creciente en el Gabinete Nacional.

No es para menos. La diferencia negativa entre exportaciones y exportaciones, ascendió a u$s 8.500 millones el año pasado, y se estima que en 2018 podría superar los u$s 13.000 millones.

En este sentido, dinámica de las exportaciones es un elemento crucial, dado que a lo largo de 2017 las mismas crecieron apenas un 0,9% frente al 19% que avanzaron las importaciones. Tal evolución es producto de un cúmulo de factores, entre otros el atraso del tipo de cambio y la eliminación de gran parte de la estructura arancelaria vigente hasta el año 2015. Pero existen además otro tipo de elementos que impiden el flujo de las exportaciones. Son los que tienen que ver con los trámites necesarios para declarar y registrar fiscalmente el monto de las ventas, el tipo de mercadería y su trazabilidad.

Consciente de ello, el gobierno nacional busca quitar todos los obstáculos burocráticos que obstaculizan innecesariamente la venta de productos argentinos al exterior. A tal fin, el Ministerio de Agroindustria ha iniciado desde el primer mes del año, un proceso que busca reconvertir los trámites de exportación para dotarlos de agilidad y celeridad, e incluso en algunos, casos generar las herramientas digitales a fin de eliminar progresivamente la utilización de papel.

La eliminación de los registros de lácteos (DJVEL), de importación de porcinos (ROI), y de exportación de carnes bovinas (ROE Rojo) aplicadas en los últimos meses por la cartera que conduce el ex titular de la Sociedad Rural Argentina, Miguel Etchevere, van en esa dirección.

En ese marco, se anunció esta semana que desde el próximo 9 de abril, se podrá gestionar la inscripción y solicitud de cupos de las cuotas de maní, pasta de maní y tabaco que Estados Unidos de América otorga a nuestro país, a través del sistema de Trámites a Distancia (TAD) y del Registro Legajo Multipropósito (RLM). Se eliminan así, las gestiones presenciales, dejando atrás el formato papel para dichos trámites.