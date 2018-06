Pese al dólar, se agiganta el rojo comercial

Sabido es, que cada vez que sube el precio del dólar, mejora lo que la ciencia económica denomina “términos del intercambio”. En pocas palabras, a los habitantes de nuestro país le sale más caro comprar bienes en el exterior, y a los habitantes del resto del mundo que sale más barato comprar en nuestro país. A fin de cuentas, debería mejorar el saldo comercial.

Sin embargo, los datos dados a conocer por el Indec esta semana, respecto al comercio exterior, siguen mostrando una preocupante tendencia al incremento del déficit comercial. Los efectos de la devaluación no han logrado cambiar aún la configuración del comercio, y el crecimiento de las importaciones no se detiene.

El informe sobre “Intercambio Comercial Argentino” publicado el jueves por el organismo oficial de estadísticas, indica que en los primeros cinco meses del año, la diferencia entre exportaciones e importaciones asciende a u$s 4.691 millones. La cifra es un 151% más alta, respecto a los u$s 1.866 millones registrados en igual periodo del año pasado.

Al observar la composición del déficit, resulta que entre enero y mayo de 2018, Argentina vendió al exterior por u$s 24.750 millones, un 7,1% más que en igual periodo de 2017. El sector agropecuario sigue siendo el motor de las exportaciones argentinas. El 62% de las mismas corresponde a productos primarios o manufacturas de origen agropecuario.

Las compras argentinas al exterior en cambio, ascendieron a u$s 29.440 millones en el mismo periodo. Un crecimiento interanual del 17,9%. Las mismas estuvieron motorizadas principalmente por los bienes de capital y los insumos intermedios que representan el 68% del total. El panorama luce preocupante por la escasez crónica de divisas que padece la Argentina, y que la corrida cambiaria en mayo y junio dejó mas a la vista que nunca. De mantenerse la tendencia, el déficit comercial proyectado para todo el año 2018 es cercano a los u$s 12.000 millones. La cifra es el doble de lo pautado en el Presupuesto 2018 aprobado en diciembre por el Congreso de la Nación, donde se estipulaba un rojo de u$s 5.600 millones.