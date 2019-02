“Por alguna extraña razón, este gobierno se niega a tener un ministro de Economía”

La trayectoria como docente, escritor y pensador, antecede a Juan Carlos De Pablo. Dueño de un estilo agudo, autor de 48 libros , y columnista habitual en diario “La Nación”, el economista es palabra autorizada para analizar la actual gestión económica. En dialogó con “Pulso”, el especialista criticó la ausencia de un ministro de Economía y renegó de la comparación constante entre lo de hoy y lo de ayer.

PREGUNTA- Luego de un convulsionado 2018, ¿cuál es su perspectiva de cara al 2019?

RESPUESTA- Mire, está utilizando horizontes temporales que son poco útiles. El año pasado fue sumamente heterogéneo. Basta ver la balanza comercial, donde hubo ocho meses deficitarios y cuatro superavitarios. En 2019 nadie sabe lo que va a pasar la semana que viene, así que es mejor no hablar ‘del año’. Lo que sí se observa, es que este año inicia de la misma forma que culminó el anterior. Esto es, con un nivel de actividad muy pesado, fuertes suspensiones, y una tasa de interés nominal muy por encima de la tasa de inflación.

P- ¿Se equivocó el gobierno con el gradualismo inicial?

R- Eso es fácil decirlo ahora. Se lo dejo a los historiadores, porque ya es parte del pasado. La cuestión en cambio, es ‘que hacés ahora’, cuando ya llevás tres años en el gobierno y te creen muy poco.

P- El mandato de Macri finaliza con la macro más deteriorada que en diciembre de 2015 ¿qué opina de eso?

R- Nuevamente, es materia de historiadores. Hay mucha gente que sigue enojada con eso. Todavía estamos discutiendo a Rosas y Urquiza. En política económica la cosa siempre es de acá hacia adelante.

P- ¿La inflación es un fenómeno únicamente monetario como cree dice el gobierno?

R- Eso no lo dice el gobierno, sino algunos economistas. Pero la discusión no debiera ser si la inflación es un fenómeno monetario o no, sino en qué se hace para atacarla. Los argentinos tenemos casi siete décadas de inflación, y siete décadas de programas antiinflacionarios, así que tenemos mucha experiencia. Los mejores programas, como la convertibilidad o el austral, ‘le tiraron con todo’ a la inflación. Atacaron los fenómenos mediatos, inmediatos. El problema es que para eso hace falta un Ministro de Economía, y este gobierno por alguna extraña razón, se niega a tenerlo. Es muy difícil hacer una política antiinflacionaria exitosa cuando intervienen muchos funcionarios y cada uno tira para su lado.

P- ¿Qué opina de la política de apertura comercial?

R- Hay que aclarar de qué se habla cuando se habla de apertura. En particular, hay que saber que en economías distorsionadas, si junto a la apertura en términos de baja de aranceles, no se atacan algunas de las distorsiones internas, eso concluye con que algunas empresas van a quebrar. El planteo de apertura debe ser integral, pero nuevamente, para ello hace falta un Ministro de Economía.

P- El año pasado se fugaron del país u$s 27.000 millones según el BCRA ¿qué opina de la desregulación del mercado financiero?

R- Lo que tiene que hacer el gobierno, es plantear una política económica de manera que los argentinos crean en Argentina. No es fácil, pero es el desafío. Mientras el argentino no crea en su país, cada vez que le sobra un mango, va y compra dólares. Tenemos mucha experiencia en eso.

P- ¿Qué espera de la actual política cambiaria?

R- La política cambiaria es una parte de la política económica. No podemos discutir el tipo de cambio o la tasa de interés de forma aislada. Ahora, tenemos un triste récord de problemas con tipo de cambio fijo, porque es difícil de sostener. Pero también hemos tenido problemas con tipo de cambio flexible. Eso quiere decir que más allá de los avatares de lo que sucede en el resto del mundo, lo que pasa con el dólar no es más que el reflejo de lo que sucede con la política económica.

P- ¿Será determinante la economía en las elecciones de este año?

R- Dios sabe. Argentina es un país sumamente politizado. Pero a mi nadie me pregunta por las elecciones al momento de tomar una decisión económica concreta. Los únicos que me consultan por las elecciones, son los que no tienen nada que hacer. Hacer pronósticos es muy sencillo, pero en economía aplicada, las balas son de verdad.