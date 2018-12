Superávit comercial por segundo mes

Por segundo mes consecutivo, la distancia entre exportaciones e importaciones resultó positiva. Una noticia celebrada en tanto permite poner cota al rojo comercial, y suponer que el año terminará con un déficit inferior al del año 2017.

Los datos publicados esta semana por el Indec refieren a octubre. Durante el décimo mes del año las exportaciones ascendieron a u$s 5.314 millones, creciendo un 6,8% respecto al mes de septiembre y un 1,4 en relación al año anterior. Las importaciones mientras tanto ascendieron a u$s 5.077 millones, lo que implica una suba del 8% respecto a septiembre y una caída del 18,2% en relación al mismo mes de 2017.

El resultado es un superávit comercial de u$s 277 millones, que se suba al saldo positivo de u$s 314 millones obtenido el mes anterior.

Los datos permiten comenzar a pensar en un cambio de tendencia ya que hasta septiembre, se habían sucedido 21 meses consecutivos de rojo comercial. Sin embargo, al analizar el acumulado de 2017, el saldo sigue siendo negativo. En los primeros diez meses del año, las exportaciones alcanzaron los u$s 50.988 millones y las importaciones u$s 57.164 millones. Significa que en lo que va de 2018, el déficit alcanza los u$s 6.175 millones, un 2,4% más que en igual periodo del año anterior.

Aun así, en el gobierno son optimistas. El año pasado terminó con un rojo comercial de u$s 8.300 millones, y los datos de septiembre y octubre permiten pensar que el acumulado de 2018 será mucho menor.

Al analizar cualitativamente los datos oficiales, se observa que el principal motivo que explica el cambio de tendencia, es la enorme baja registrada en las importaciones de bienes de capital y de combustibles y lubricantes. Las primeras se derrumbaron un 36,6% en octubre, y las segundas lo hicieron un 17,3%. En ambos casos es clave la devaluación, pero también lo es la recesión.

En la dinámica de las exportaciones, el tipo de cambio tambien es un elemento a favor. Aun así las ventas de productos primarios cayó un 3,2% interanual en octubre.