“Quiero que me investiguen”, dice el intendente de La Adela

El intendente pampeano de La Adela, Juan Barrionuevo (PJ), realizó su descargo público sobre los motivos del procesamiento que le dictó el juez federal Claudio Bonadio, junto a otros 91 intendentes de 11 provincias del país, por una presunta malversación de fondos públicos del programa Residuos Sólidos Urbanos, desarrollado entre 2013 y 2015.

El único jefe comunal de la provincia involucrado expresó que todos los fondos recibidos un año después de haber firmado el convenio están rendidos y la planta de tratamiento está funcionando.

“Sólo faltó comprar, porque no alcanzó el dinero, un carro cerealero y una cinta transportadora. No los compramos porque no llegamos con los fondos, pero la planta igual se puso en funcionamiento y todos los vecinos de La Adela lo pueden ver todos los día”, dijo Barrionevo en una conferencia de prensa.

El funcionario -que transita su tercer mandato al frente de la comuna y va en busca de una nueva reelección- expresó que por las cuentas municipales “pasaron por dos auditorías, una federal y otra del Tribunal de Cuentas, donde se muestra en que se utilizaron el $1.600.000 que se recibió desde Nación para montar una planta de separación de residuos domiciliarios, la compra de un camión y los restantes elementos para el funcionamiento”.

“El juez sostiene que los fondos se utilizaron discrecionalmente, pero todo se utilizó como dice el proyecto y tuvimos que poner fondos del municipio para terminar y poner en marcha la planta y así lo hicimos, incluso tenemos un premio nacional. Estoy a disposición de la Justicia, quiero me investiguen y así podremos sacar todas las dudas”, dijo Barrionuevo.

“En mayo del año pasado cuando me citaron a declarar, me preguntaron desde el Juzgado de Bonadio por qué no había pedido refuerzo y les dije que no había podido hablar más con el doctor Mussi, de la Secretaría de Ambiente y por eso decidimos poner nosotros los fondos que faltaban desde la municipalidad”, explicó.

La Ecoplanta

El proyecto fue transformar el antiguo basural a cielo abierto en una planta de clasificación de residuos, que se comenzó a implementarse a mediados del 2009 con una inversión municipal, para dar comienzo a los primeros trabajos que incluyeron la construcción de un galpón de clasificado, la adquisición de una prensa hidráulica, y se impermeabilizó una hondonada para relleno sanitario de los materiales no reciclables. También se realizó un sistema de efluentes líquidos para camiones atmosféricos.

El predio cuenta con varios sectores para la descarga de los residuos, sala de clasificado, un lugar para las ramas, otro para escombros, para relleno sanitario, para la descarga de efluentes atmosféricos y una laguna de purificación.