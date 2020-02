Rally: fecha confirmada para el regreso de la Vuelta de la Manzana

No hubo muchas novedades acerca de las sedes que tendrán las pruebas, salvo una que quedó por definir y la incorporación de Las Grutas, que será escenario del cierre.

Terminó el misterio que rodeó al anuncio del próximo certamen del Rally Regional. Si bien se conocía que el estreno será en Cipolletti faltaba el resto. Lo más trascendente es que la edición 50 de la Vuelta de la Manzana se disputará entre el 7 y 9 de agosto junto con el Argentino, que regresará para festejar las Bodas de Oro.

El nuevo certamen tendrá ocho fechas como en la pasada edición y la Manzana, una vez más, será la principal.

Estaba claro que el Rally Regional, que tiene el contralor deportivo de la Asociación Volantes de General Roca (AVGR), iba a armar su certamen en función de la 50 edición de la Manzana y eso fue lo que ocurrió.

La carrera más importante del rally en Argentina a excepción del Mundial, se cumplirá entre el 7 y 9 de agosto, en dos etapas y con una programación en la que se festejarán los 50 años.

En la Manzana se volverán a unir el Argentino y el Regional, con el agregado de los pilotos que vendrán de Chile, como el año último, encabezados por Alejandro Cancio, quien buscará su tercera victoria en fila.

Antes y después, el Regional no tendrá muchos cambios. El estreno se producirá entre el 13 y 15 de marzo en Cipolletti. Serán dos etapas, con pocos tramos y no mucho más, porque la AVGR no parece disputa a introducir cambios en los recorridos.

La segunda fecha se cumplirá entre el 17 y 19 de abril en Los Menucos; la tercera, del 15 al 17 de mayo, en Allen, y la cuarta, del 26 al 28 de junio, en Beltrán.

Después de una pausa en julio, el Regional se reanudará con la quinta fecha del 7 al 9 de agosto, con la Vuelta de la Manzana. La sexta, del 11 al 13 de setiembre, a confirmar; la séptima, 16 al 18 de octubre, Regina, y la octava, 27 al 29 de noviembre, Las Grutas.