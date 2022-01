Raúl Aragón: “El kirchnerismo y el macrismo están cerrando su ciclo histórico”

Raúl Aragón es licenciado en cine documental (Universidad Nacional del Litoral) y Doctorando en Comunicación Social (Universidad Nacional de la Plata).

Durante 2021, la economía fue la caja de resonancia de las pujas de poder internas en el oficialismo y la oposición. Esa misma dinámica parece replicarse en los primeros días de 2022. Acerca de todo ello conversó con PULSO el politólogo Raúl Aragón.

PREGUNTA: ¿Qué dejó 2021?

RESPUESTA: Fue un año único e intenso para la sociedad, que combinó la pandemia con una inflación descomunal, un proceso político tremendo, un resultado electoral sorprendente. Entre los eventos más relevantes, está la ruptura de la sociedad UCR-PRO. Otro fue el resultado de las elecciones PASO, y su consecuencia en la semana posterior en que el gobierno se dedicó más a su interna que a gobernar. Hay además cierto retroceso del kirchnerismo frente al peronismo en la interna oficialista. Eso se observó en el masivo acto de noviembre. Y por último la federalización del Gabinete, con un reemplazo de comisarios políticos a cargo de ministerios pero sin capacidad de ejecución, por hombres con probada capacidad de gestión. La irrupción de Manzur, Dominguez o Felletti, son claros ejemplos.

P: ¿Cómo interpreta el resultado de las elecciones legislativas?

R: Sin duda fue una derrota para el oficialismo. Pero termina siendo una derrota mucho más chiquita de lo que anticipaban las PASO, y una victoria mucho más chiquita para la oposición. En provincia de Buenos Aires Juntos por el Cambio ponía en juego 6 senadores y solo retuvo 3, con lo cual perdió la hegemonía en el Senado. En ciudad de Buenos Aires, más allá del triunfo de Juntos por el Cambio, el Frente de Todos ponía en juego 6 legisladores por la ciudad y obtuvo 8. Naturalmente, el oficialismo perdió la mayoría en el Senado de la Nación, lo que deja por delante un escenario de “negociación obligatoria”. Ninguna ley pasará por ahí sin negociación.

P: ¿Cuál es la sensación de la sociedad para con la política?

R: Hay un rechazo generalizado que no tiene que ver ya con los espacios en particular, sino con la política en general. Es producto también de la intolerancia que existe hoy a las restricciones establecidas por la pandemia, que en su momento fueron necesarias y útiles, pero muy antipáticas para el humor social.

P: ¿Le sigue faltando un plan al gobierno?

R: El Presidente Alberto Fernández dijo claramente cuáles son sus objetivos al inicio de 2022. Controlar la inflación, dar continuidad a la reactivación de la economía, la negociación con el FMI, y enviar un nuevo proyecto de presupuesto al Congreso. Uno supone que ese presupuesto estaría consensuado y negociado con diferentes sectores de la oposición, para obtener un resultado positivo.

P: ¿Qué opina de la votación del presupuesto?

R: Lo que sucedió es sorprendente. El discurso de Máximo Kirchner sobre el cierre, tuvo sin dudas la intención de patear el tablero para que el proyecto no regrese a comisión. Pero la reacción del presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, no es política. Se ofendió e incurrió en un infantilismo. No tiene sentido político negarse a votar porque “alguien te trató mal”. La gente no te puso ahí para que te traten bien, te puso para que legisles. Entonces legislá.

P: ¿Viene una puja similar cuando el acuerdo con el FMI pase por el Congreso?

R: Hay tres discusiones articuladas una con otra: el presupuesto, el plan plurianual y el acuerdo con el Fondo. Sin duda va a ser una discusión muy compleja. Pe si el resto del año debe gestionarse con la prórroga del presupuesto 2021, eso deja al oficialismo con una capacidad de absoluta discrecionalidad para asignar partidas. Al rechazar el presupuesto, la oposición entregó su propia capacidad de controlar la gestión.

P: ¿Puede Juntos por el Cambio encontrar unidad hacia 2023?

R: El radicalismo dice que sí, pero está al acecho. Si percibe que sus candidatos están creciendo, puede jugar por afuera, lo que sería fatal para Juntos por el Cambio, o jugar la interna dentro del espacio. Esto último es un desafío para el resto, tanto para el ala moderada de Larreta y Vidal, como para el ala dura de Macri y Bullrich, y es el de acordar entre sí, para no perder la interna con la UCR. Dependerá del crecimiento de los radicales, del deterioro o no del gobierno, y del crecimiento que pueda tener Rodríguez Larreta, que hoy es el mejor posicionado dentro del PRO para la presidencial de 2023.

P: ¿Se acerca el ala dura del PRO a los libertarios?

R: Creo que ese acercamiento denota el verdadero marco ideológico de ese sector del PRO, que es la anti política. Cuando Macri inicia su carrera política, su discurso era “nosotros no somos políticos, somos administradores”. Y los libertarios expresan un sentimiento de anti política muy profundo. Que el Estado sea muy chiquito y el mercado se regule solo, es anti política también. No obstante, creo que el vínculo hay que analizarlo más en perspectiva histórica que en relación a la coyuntura.

P: ¿A qué se refiere?

R: El kirchnerismo y el PRO, nacen como consecuencia de la crisis de 2001/02. En el caso del kirchnerismo, centro izquierda pero con bastante centro. En el caso del PRO, centro derecha pero con bastante centro. Luego de 20 años, ambos han tendido a tensionar cada vez más el uno del otro, dejando la grieta en medio, y extremando sus posturas ideológicas. El problema es que cuando haces eso, achicas tu caudal electoral, porque hay menos gente que coincide con las cosas extremas. Tanto el kirchnerismo como el PRO duro, están en el tramo final del cumplimiento de su ciclo. Dejan por lo tanto un enorme espacio en el centro, lo que permitiría la reaparición de una fuerza de centro izquierda moderada y una fuerza de centro derecha moderada, que puedan dialogar entre sí.