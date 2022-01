Reapareció Antonio Gasalla: “Por ahora sigo respirando”

Reapareció Antonio Gasalla. El fin de semana fue a ver la obra teatral Brujas, que protagonizan Thelma Biral, Nora Cárpena, Moría Casán, María Leal y Sandra Mihanovich. Al terminar la función, el humorista conversó con Intrusos.

“Por ahora sigo respirando, tengo vida. Dejé un poquito de trabajar, pero son cosas de la vida”, dijo el actor. Su última aparición televisiva había sido en el 2020.

“Las veces que caminé por Calle Corrientes, hace unos meses, era muy raro todo, no había luz en la calle. Me costó venir acá y darme cuenta que en un teatro hay un espectáculo, y otro, y otro… Busco un gran cartel como en otra época pero no sé cuál es la obra que está en órbita”, señaló Gasalla con cierta nostalgia.

Durante la entrevista, el humorista afirmó que disfruta del ritmo de vida más tranquilo. “Una cosa es decirte que quiero seguir haciendo, pero realmente hoy no tengo esa cosa de querer ir a un teatro y volverme loco. Yo hacía la ropa, dirigía, organizaba a que hora teníamos función, eso lo sigo teniendo en mí, pero no hay nada adentro mío que me diga: ‘seguí, trabajá’”, reconoció.

“El futuro lo espero, porque estúpido no soy, ni tampoco soy mala persona conmigo mismo. Quiero seguir viviendo, pero elegí qué hacer conmigo mismo. Hoy sigo leyendo todos los días”, reveló.

En medio de la charla, el humorista también aconsejó al periodista de Intrusos, Alejandro Guatti. “Cuando te hagas grande, acordate que pasarla bien es algo que tiene que hacer uno mismo con uno mismo. De afuera te pueden querer y tratar, pero si vos no armás tu manera de ser, que querés ahora y que querés mañana, qué es lo que no te gusta y qué te querés sacar de encima, no sirve. Cuando te amargás es porque no sabés qué carajo hacer, buscale la vuelta”, culminó.