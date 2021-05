Rechazan el amparo presentado por los candidatos a la Defensoría del Pueblo de Bariloche

La Cámara Laboral Segunda de Bariloche no hizo lugar a la presentación de cuatro candidatos al cargo de Defensor del Pueblo que solicitaban la nulidad del proceso de selección del titular de ese organismo, la suspensión de la sesión extraordinaria y la audiencia de jura con el argumento de que no se cumplió la ordenanza vigente.

El martes, en una sesión especial estaba prevista la designación de Analía Woloszczuk como la próxima Defensora del Pueblo de Bariloche, con apoyo mayoritario de diez concejales. Sin embargo, cuatro candidatos denunciaron que la candidata no cumple con el requisito de residencia en Bariloche en los últimos años ya que Woloszczuk cursó estudios de postgrado en España.

El tribunal de amparo consideró que las impugnaciones no se llevaron a cabo "en el ámbito correspondiente pese a que el procedimiento preveía esa posibilidad". Por eso, rechazó "in limine" el amparo (lo que significa que, al no ser un procedimiento adecuado, no corresponde siquiera contemplar el fondo del planteo) y desestimó la cautelar reclamada, considerando que los amparistas deberán recurrir a la vía contenciosa administrativa y "requerir, eventualmente, una medida cautelar en esa tramitación".

Desde la Cámara Laboral Segunda recordaron que "el Superior Tribunal de Justicia ha dicho de manera reiterada, que la excepcional vía intentada -el amparo, en cualquiera de sus formas- sólo puede atender a situaciones especiales en las que, de ningún modo, se presenten medios administrativos o judiciales idóneos para su tratamiento".

Recalcaron además, que "hubo un proceso fijado para impugnar a los candidatos y quienes presentaron el amparo no acreditaron haber agotado la instancia de impugnación, situación que fue de conocimiento público y de igual manera, los plazos para realizarla".

De esta forma, el tribunal definió el amparo como "una vía indirecta para introducir en forma tardía la impugnación de una de las postulantes, por lo tanto, la intervención en esta etapa del proceso, implicaría una intromisión en facultades propias del Concejo Deliberante, fuera de todo tiempo y forma".

Los jueces de amparo plantearon que "no habiendo ejercido los accionantes el derecho a impugnar las inscripciones en término, los postulantes sólo tendrían una mera expectativa derivada de su postulación, pero no un derecho a cuestionar a aquellos candidatos o aquellas candidatas que pudieran pasar a las posteriores instancia del proceso".