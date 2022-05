Coldplay en Argentina 2022: nueva fecha y cómo podés comprar las entradas

Las entradas para ver a la banda británica en el país sale a la venta este martes, a las 10, a través del sitio All Access.

La banda británica Coldplay anunció una nueva fecha en Argentina, luego de haber agotado entradas para sus cuatro presentaciones en el estadio de River Plate programadas para el 25, 26, 28 y 29 de octubre.

El grupo realizará la quinta fecha de presentación en el país, tras agotar en tan sólo 7 horas las más de 200.000 entradas para sus primeros shows. La banda integrada por Chris Martin, Guy Berryman, Phill Harvey, Jon Buckland y Will Champion, actuará el 1 de noviembre como parte de su gira «Music Of The Spheres World Tour», la más exitosa a nivel global, con más de 3,2 millones de tickets vendidos.

Entradas para Coldplay en Argentina: cuándo se venden y cómo comprarlas

Coldplay se presentará en Argentina en cinco fechas distintas, luego de haber roto el récord de agotar todas las localidades. La nueva fecha será el 1 de noviembre en el Estadio Monumental. Las entradas estarán a la venta desde este martes a las 10 a través de ALLACCESS.

Coldplay en River: los precios

Campo delantero: $19.500

Platea preferida: $19.000

Platea: $13.500

Platea altas: $12.500

Platea media Sivori: $12.000

Campo: $10.000

Platea alta Sivori: $8.000

El regreso de Coldplay a la Argentina, se enmarca también en el lanzamiento de «Music Of The Spheres», el noveno trabajo de estudio de la banda cuyo single Higher Power fue producido por primera vez desde la Estación Espacial Internacional por el astronauta francés Thomas Pesquet. Además, el disco incluye la canción My Universe, el cual convirtió al grupo en la primera banda británica en debutar en la primera posición del Hot 100 de Estados Unidos con su colaboración junto a BTS.

