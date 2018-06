Concurso Mundial: ya tiene dueña el TV que sorteó “Río Negro”

Dialogamos con la participante, que obtuvo un total de 82 puntos, con aciertos en las predicciones sobre los Grupos A, C y D. “Estuvo buena la experiencia”, contó la ganadora. “Lo hice, y aunque no lo iba chequeando, me parecía que iba bien”, reconoció.

La sorpresa llegó cuando le anunciaron que su puntaje era el más alto hasta ahora. Llegó a esta instancia casi a la par de otros dos participantes, uno de Roca y otro de Río Colorado.

Ahora, la expectativa está puesta en el encuentro que le espera a Argentina frente a Francia. Valeria ya tiene previsto disfrutarlo en su casa, en familia y con televisión nueva.