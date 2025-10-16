Detuvieron a Joel Ojeda, exparticipante de Gran Hermano: de qué se lo acusa

Un exparticipante del reality Gran Hermano fue detenido en el partido bonaerense de San Miguel por la presunta promoción de apuestas ilegales en las redes sociales. Se trata de Joel Ojeda, quien habría publicitado juegos de azar y casinos en una plataforma virtual que no cuenta con la autorización correspondiente con el objetivo de captar potenciales jugadores. Los detalles en esta nota.

Detuvieron a Joel Ojeda, exparticipante de Gran Hermano

El allanamiento en el domicilio de Joel Ojeda, exparticipante de Gran Hermano, fue solicitado por la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar ante el Juzgado Penal y Contravencional N°1, el cual ordenó que se concrete el operativo en un domicilio de San Miguel, donde se incautaron dos notebooks, la suma de $398.930 en efectivo y un iPhone 15.

Fuentes del Ministerio Público Fiscal porteño indicaron que el implicado prestó declaración indagatoria en abril de este año cuando se le formularon los cargos en su contra, aunque continuó con la difusión de las apuestas en diversas ocasiones, por lo que se refuerza el dolo en su conducta delictiva.

Además, la fiscalía interviniente investiga el dinero obtenido por Ojeda, de 34 años, como consecuencia de la promoción de los juegos de azar.

El exparticipante de Gran Hermano se encuentra acusado de infringir el artículo 301 bis del Código Penal, que fija penas de entre tres y seis años para aquellas personas que organicen, administren o exploten sistemas de juegos de azar (físicos o virtuales) sin la habilitación pertinente.

Del procedimiento participaron, personal de Loterías y Casinos de la Ciudad de Buenos Aires y del MPF, de acuerdo a la información proporcionada por la Policía bonaerense.

NA