Día internacional del beso: el curioso origen de la celebración

Desde 2013, cada 13 de abril se conmemora el Día Internacional del Beso, una fecha que homenajea al beso de más larga duración que se ha registrado en la historia y que forma parte del libro de los Récord Guinness.

El origen de la celebración se dio gracias a la pareja de Ekkachai y Lksana Tiranarat de Tailandia quienes se dieron el beso más largo del mundo.

El beso, ya sea en la mejilla o en la boca, o en la frente para niños o mascotas, es una de las formas más comunes de mostrarle afecto a quienes apreciamos y queremos. Químicamente, se lo considera una práctica antigua que representa un excelente ejercicio para quemar calorías, fortalecer el sistema inmunológico y crear vínculos afectivos entre las personas.

Incluso hay especialistas que aseguran que el beso podría considerarse como una droga natural, debido a que provoca un incremento de la oxitocina, la hormona responsable de generar cambios físicos y neurológicos como el placer y el enamoramiento.

¿Por qué se celebra el día del beso?

En el 2013 se llevó a cabo en Tailandia un concurso bastante particular, en el que una pareja consiguió el récord mundial del beso más largo del mundo: 58 horas, 35 minutos y 58 segundos. La marca anterior, de 2011, también era de Ekkachai y Lksana Tiranarat.

La pareja, que se destacó entre las 9 parejas participantes, comenzaron a besarse el 12 de febrero de 2013 y finalizaron el 14, justamente cuando se celebra el Día de San Valentín.

Durante la particular competencia, los participantes no podían despegar nunca sus labios, no tenían permitido ir al baño, debían permanecer despiertos y de pie, y no podían apoyarse en nada, además de no poder ingerir ni alimentos ni bebidas.