El trabajo de los sueños que tendrá Wanda Nara tras la final de “MasterChef”: “Estoy muy emocionada” 

Wanda Nara dará un paso clave en su carrera: será protagonista de su primera ficción, una comedia romántica producida por Telefe Studios que marcará su llegada a la pantalla grande.

El anuncio lo hizo en vivo durante la final de MasterChef Celebrity (Telefe) y sorprendió tanto a sus compañeros como a la audiencia. Aunque no brindó demasiados detalles, dejó en claro que se trata de un desafío importante en su recorrido profesional.

Con el correr de las horas comenzaron a conocerse versiones sobre la trama y desde la cuenta de espectáculos Gossipeame, su creadora Pochi compartió los detalles que se filtraron sobre esta nueva producción.

Wanda Nara será la actriz principal de una película

“Les voy a contar el chisme sobre la nueva película que va a filmar Wanda: Se trata de una mujer de 40 años que se separa de su pareja tras 15 años de estar juntos, se muda a su casa de soltera y tiene como vecino a un chico de 23 años que hace fiestas. Busca el trabajo de su sueño y para eso tiene que mentir diciendo que tiene familia y un hijo de 19 años”, explicó la panelista de eltrece.

En ese sentido, sumó: “La última prueba para conseguir el trabajo es pasar un fin de semana con los ejecutivos de la empresa entonces contrata a su nuevo vecino para que se haga pasar por su hijo”.

Efectivamente, se trata de un remake de la película mexicana ¿Quieres ser mi hijo? protagonizada por la actriz Ludwika Paleta y la versión argentina será dirigida por Hernán Guerschuny.

De hecho, esta versión saltó entre los comentarios del posteo de Pochi. Una seguidora respondió: “Esa película ya existe jajaja, así tal cual”. El mensaje abrió el debate en redes sobre si se trata de una idea inédita o una posible adaptación.