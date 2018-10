Escrachan a pizzería de Palermo por “homofóbica”

Tomás tiene 22 años, estudia Ciencia Política y trabaja en el Ministerio de Educación. Joaquín, su novio, tiene 21 y es estudiante de Sociología. El domingo decidieron salir a cenar. Era tarde y entraron al único lugar que vieron abierto era ese. Pero la noche no terminó como esperaban sino con el encargado de la pizzería, el lavacopas y el mozo que los había atendido insultándolos por la calle. “Putitos de mierda”, les gritaban.

Según cuentan, no les dijo que se fueran pero les dio a entender que no eran bienvenidos. “Fue tan violenta la situación que dijimos ‘nos está echando’, pero no sabíamos qué hacer porque nunca nos habíamos ido de un lugar sin pagar. Hasta que nos paramos y nos fuimos”. Ahí, la pareja cuenta que los persiguieron por la calle y hasta a uno de ellos le pegaron en el rostro.

Horas después, el dueño de la pizzería hechó al encargado por su actitud. Ahora quiere hablar con Tomás y con Joaquín y pedirles más detalles para decidir qué hacer con el resto de los empleados que los agredieron.