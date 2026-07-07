La inesperada inversión de Erling Haaland: la empresa de gomitas para el pelo que lo convirtió en socio

Cuando se habla de Erling Haaland, es habitual pensar en sus goles, su potencia física o su inconfundible rodete rubio. Sin embargo, ese peinado también lo llevó a realizar una de las inversiones más curiosas de su carrera: convertirse en accionista de una empresa dedicada a fabricar gomitas para el cabello.

El delantero de la selección de Noruega y del Manchester City no solo utiliza estos accesorios desde hace años, sino que decidió apostar por la compañía que los produce y ayudar a expandirla a nivel internacional.

La empresa detrás de las gomitas de Haaland

La compañía se llama Bon Dep, una firma noruega especializada en accesorios de moda y propietaria de la marca KKNEKKI, conocida por fabricar gomitas para el cabello de alta resistencia.

Según explicó la empresa, Haaland utilizaba estos accesorios mucho antes de convertirse en embajador de la marca. De hecho, esa experiencia personal fue la que lo llevó a invertir en el negocio.

«Uso KKNEKKI e invertí en la empresa porque creo en el producto», afirmó el futbolista al anunciar su incorporación como accionista minoritario.

Cómo nació la alianza entre Haaland y KKNEKKI

En 2024, Haaland adquirió una participación minoritaria en Bon Dep, con el objetivo de impulsar el crecimiento internacional de la marca.

La empresa destacó que el delantero llevaba años utilizando las gomitas para sujetar su característico rodete durante entrenamientos y partidos, por lo que la colaboración surgió de manera natural.

«Todo empezó porque era un producto que Erling elegía una y otra vez», explicó la compañía al presentar la alianza.

Qué vende la marca KKNEKKI

KKNEKKI nació originalmente en Corea del Sur en 1987, aunque Bon Dep obtuvo los derechos de distribución en 2015 y terminó adquiriendo la marca por completo en 2024.

Las gomitas están confeccionadas con más de 60 hilos de poliéster entrelazados y una pequeña pieza de plástico reciclado. Su diseño busca sujetar el cabello con firmeza sin romperlo ni dejar marcas.

Actualmente se comercializan en más de 700 colores y diseños, convirtiéndose en un accesorio muy popular tanto entre mujeres como entre hombres con cabello largo.

La colección inspirada en la carrera del delantero

Tras convertirse en socio, Haaland lanzó una colección limitada de ocho gomitas inspiradas en los clubes y selecciones que marcaron su carrera deportiva.

La línea incluye colores vinculados a Noruega, Borussia Dortmund y Manchester City, además de una edición especial dedicada a la selección noruega.

El efecto Haaland en las ventas

La popularidad del delantero tuvo un impacto directo en el crecimiento de la marca. Según la empresa, el peinado característico de Haaland impulsó las ventas de KKNEKKI en países como Alemania, Suecia, Dinamarca, Países Bajos, Bélgica y Francia.

Con el Mundial 2026 como escenario y el delantero luciendo sus tradicionales gomitas durante cada partido, la marca volvió a ganar visibilidad global. Incluso, la empresa informó que el lanzamiento de la colección firmada por Haaland agotó existencias en pocos días, aumentó significativamente el tráfico a su sitio web y atrajo miles de nuevos seguidores en redes sociales.